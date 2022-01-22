Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Валенсия
Атлетико - Валенсия: обзор матча 22 января 2022
Атлетико
22.01.2022, суббота, 23:00
Испания. Примера, 22 тур
3 : 2
Завершен
Валенсия
64'
М. Кунья
90+1'
А. Корреа
90+3'
М. Эрмосо
25'
Ю. Муса
44'
У. Дуро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Валенсия
Замена
Х. Серрано
️️️️
Я. Карраско
90'
+8
Желтая карточка
Х. Хименес
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
М. Эрмосо
Пас отдал
М. Кунья
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
А. Корреа
90'
+1
88'
Замена
У. Рачич
️️️️
Ю. Муса
Желтая карточка
Э. Эррера
84'
83'
Желтая карточка
Хауме
Желтая карточка
Л. Суарес
82'
72'
Замена
М. Гомес
️️️️
У. Дуро
72'
Замена
Х. Васкес
️️️️
А. Латорре
72'
Замена
К. Москера
️️️️
Т. Корреа
65'
Желтая карточка
А. Латорре
ГОЛ! 1:2!
М. Кунья
Пас отдал
Я. Карраско
64'
62'
Желтая карточка
У. Гильямон
Замена
Э. Эррера
️️️️
Ш. Врсалько
61'
Замена
М. Кунья
️️️️
Т. Лемар
57'
Замена
А. Фелипе
️️️️
Ж. Феликс
57'
54'
Замена
К. Куандреди
️️️️
О. Альдрете
Замена
А. Корреа
️️️️
Р. Лоди
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
У. Дуро
Пас отдал
А. Латорре
43'
Желтая карточка
Ю. Муса
37'
Желтая карточка
Д. Фулкье
Желтая карточка
М. Эрмосо
37'
Желтая карточка
Коке
27'
25'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Муса
Пас отдал
Г. Гедеш
14'
Желтая карточка
Т. Корреа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
6
Коке
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Луис Суарес
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
88
Коба Куандреди
ЦП
11
Элдер Кошта
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
4-2-2-2
13
Облак
6
Лоди
20
Хименес
22
Эрмосо
24
Врсалько
6
Коке
7
Де Пауль
10
Карраско
18
Лемар
79
Феликс
9
Суарес
3-3-1-2-1
1
Хауме
14
Корреа
4
Дьякаби
15
Альдрете
20
Фулкье
22
Гильямон
3
Латорре
18
Солер
80
Муса
11
Гедеш
9
Дуро
79
Феликс
18
Фелипе
18
Фелипе
79
Феликс
24
Врсалько
16
Эррера
16
Эррера
24
Врсалько
10
Карраско
42
Серрано
42
Серрано
10
Карраско
6
Лоди
10
Корреа
10
Корреа
6
Лоди
18
Лемар
10
Кунья
10
Кунья
18
Лемар
80
Муса
10
Рачич
10
Рачич
80
Муса
3
Латорре
21
Васкес
21
Васкес
3
Латорре
14
Корреа
3
Москера
3
Москера
14
Корреа
15
Альдрете
88
Куандреди
88
Куандреди
15
Альдрете
9
Дуро
9
Гомес
9
Гомес
9
Дуро
Остались в запасе
Атлетико
Валенсия
23
Бенжамин Леком
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
21
Ману Вальехо
ЛВ
13
Кристиан Риверо
ВР
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Элдер Кошта
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Остались в запасе
21
Ману Вальехо
ЛВ
13
Кристиан Риверо
ВР
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Элдер Кошта
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Атлетико - Валенсия
5
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Okko
Новости команд
Все
Атлетико
Валенсия
«Атлетико» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:30
Лига чемпионов: шансы «Атлетико» и «Викинга» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:41
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Атлетико» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:30
Лига чемпионов: шансы «Атлетико» и «Викинга» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:41
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+