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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Валенсия
Атлетико - Валенсия: обзор матча 28 февраля 2010
Атлетико
28.02.2010, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 24 тур
4 : 1
Завершен
Валенсия
30'
Д. Форлан (П)
79'
С. Агуэро
86'
Д. Форлан
90+3'
Х. Мануэль Хурадо
21'
Д. Сильва
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Валенсия
ГОЛ! 4:1!
Х. Мануэль Хурадо
Пас отдал
Д. Форлан
+3
Желтая карточка
Э. Сальвио
+2
Замена
Э. Сальвио
️️️️
Симау
Замена
Р. Гарсия
️️️️
П. Ассунсао
ГОЛ! 3:1!
Д. Форлан
Пас отдал
Х. Мануэль Хурадо
Желтая карточка
М. Фернандеш
Красная карточка
Л. Мигел
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
С. Агуэро
ГОЛ! 2:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Симау
Замена
А. Домингес
️️️️
Д. Вилья
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Хоакин
Желтая карточка
Э. Банега
Желтая карточка
Симау
+3
Желтая карточка
Алексис
Замена
Х. Мадуро
️️️️
Х. Мата
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Форлан
Желтая карточка
П. Ассунсао
Красная карточка
К. Марчена
ГОЛ! 0:1!
Д. Сильва
Пас отдал
Хоакин
Желтая карточка
К. Марчена
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
(К)
ЛЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
20
Симау
ЛП
5
Тиагу
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
4
Алексис
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
24
Карлос Марчена
(К)
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
21
Давид Сильва
АП
64
Хуан Мата
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
0
Рубен Бараха
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
19
Никола Жигич
ЦФ
4-4-2
43
Де Хеа
3
Лопес
21
Переа
30
Уйфалуши
20
Валера
20
Симау
5
Тиагу
12
Ассунсао
19
Рейес
10
Форлан
10
Агуэро
4-2-3-1
1
Санчес
23
Мигел
5
Деальберт
24
Марчена
4
Алексис
11
Банега
99
Фернандеш
17
Хоакин
64
Мата
21
Сильва
7
Вилья
10
Агуэро
14
Хурадо
14
Хурадо
10
Агуэро
20
Симау
11
Сальвио
11
Сальвио
20
Симау
12
Ассунсао
14
Гарсия
14
Гарсия
12
Ассунсао
64
Мата
23
Мадуро
23
Мадуро
64
Мата
7
Вилья
10
Домингес
10
Домингес
7
Вилья
17
Хоакин
19
Эрнандес
19
Эрнандес
17
Хоакин
Остались в запасе
Атлетико
Валенсия
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
0
Рубен Бараха
ЦП
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
0
Рубен Бараха
ЦП
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Атлетико - Валенсия
3
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Перес Бурруль
(Камарго)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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