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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Валенсия
Атлетико - Валенсия: обзор матча 12 февраля 2011
Атлетико
12.02.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 23 тур
1 : 2
Завершен
Валенсия
3'
Х. Антонио Рейес
41'
Хоакин
86'
Хоакин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Валенсия
Красная карточка
Д. Годин
ГОЛ! 1:2!
Хоакин
Пас отдал
П. Эрнандес
Замена
М. Суарес
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Д. Наварро
️️️️
Х. Мадуро
Желтая карточка
М. Топал
Замена
Л. Мигел
️️️️
Бруно
Замена
А. Адурис
️️️️
Р. Сольдадо
Замена
Хуанфран
️️️️
Ф. Мерида
Желтая карточка
Ж. Альба
Пенальти не реализован!
Д. Форлан
Желтая карточка
Х. Мадуро
Желтая карточка
Д. Форлан
Травма
Х. Антонио Рейес
ГОЛ! 1:1!
Хоакин
Пас отдал
Ж. Альба
Желтая карточка
Т. Коста
ГОЛ! 1:0!
Х. Антонио Рейес
Пас отдал
Д. Форлан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
(К)
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЛП
80
Альберто Переа
ЛВ
8
Фран Мерида
ЦП
5
Тиагу
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЛВ
23
Хедвигес Мадуро
ОП
5
Мехмет Топал
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
17
Хоакин
(К)
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Атлетико
1
Жоэль
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
6
Коке
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Валенсия
8
Айосе Сауль
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
14
Висенте
ЛВ
10
Алехандро Домингес
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
3-4-1-2
43
Де Хеа
3
Лопес
2
Годин
20
Валера
19
Рейес
5
Тиагу
14
Гарсия
8
Мерида
80
Переа
10
Агуэро
10
Форлан
4-1-2-2-1
13
Гуаита
2
Бруно
20
Кошта
18
Станкявичус
18
Альба
23
Мадуро
5
Топал
8
Коста
17
Хоакин
19
Эрнандес
9
Сольдадо
14
Гарсия
4
Суарес
4
Суарес
14
Гарсия
8
Мерида
20
Хуанфран
20
Хуанфран
8
Мерида
23
Мадуро
4
Наварро
4
Наварро
23
Мадуро
2
Бруно
23
Мигел
23
Мигел
2
Бруно
9
Сольдадо
20
Адурис
20
Адурис
9
Сольдадо
Остались в запасе
Атлетико
Валенсия
1
Жоэль
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
6
Коке
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
8
Айосе Сауль
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
14
Висенте
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
6
Коке
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Остались в запасе
8
Айосе Сауль
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
14
Висенте
ЛВ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Атлетико - Валенсия
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Эль Молинон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 19:55 (прямая)
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