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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Атлетико
Валенсия - Атлетико: обзор матча 02 октября 2016
Валенсия
02.10.2016, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 7 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико
63'
А. Гризманн
90'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Атлетико
90'
ГОЛ! 0:2!
К. Гамейро
82'
Желтая карточка
Тиагу
80'
Замена
Тиагу
️️️️
А. Гризманн
Замена
З. Баккали
️️️️
Нани
80'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Родриго
67'
63'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
А. Корреа
63'
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
Желтая карточка
Э. Мангала
60'
58'
Желтая карточка
А. Гризманн
58'
Замена
Я. Карраско
️️️️
С. Ньигес
Замена
С. Мина
️️️️
Ж. Канселу
45'
28'
Желтая карточка
Ф. Луис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
17
Нани
ЛВ
10
Даниэль Парехо
АП
33
Энцо Перес
ПП
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Валенсия
1
Хауме
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Атлетико
99
Андре Морейра
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
5
Тиагу
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
3-2-1-2-1
25
Алвес
4
Суарес
5
Мангала
33
Сантос
14
Гайя
2
Канселу
33
Перес
17
Нани
10
Парехо
19
Родриго
4-3-1-2
13
Облак
20
Хуанфран
16
Луис
15
Савич
21
Эрнандес
8
Ньигес
6
Коке
14
Габи
10
Корреа
9
Гамейро
7
Гризманн
17
Нани
11
Баккали
11
Баккали
17
Нани
19
Родриго
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
19
Родриго
2
Канселу
77
Мина
77
Мина
2
Канселу
7
Гризманн
5
Тиагу
5
Тиагу
7
Гризманн
8
Ньигес
10
Карраско
10
Карраско
8
Ньигес
10
Корреа
9
Торрес
9
Торрес
10
Корреа
Остались в запасе
Валенсия
Атлетико
1
Хауме
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
99
Андре Морейра
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
Остались в запасе
99
Андре Морейра
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Валенсия - Атлетико
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Месталья
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