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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Валенсия - Атлетико
Валенсия - Атлетико: обзор матча 01 апреля 2010
Валенсия
01.04.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 2
Завершен
Атлетико
67'
М. Фернандеш
83'
Д. Вилья
60'
Д. Форлан
73'
А. Лопес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Атлетико
+3
Желтая карточка
С. Агуэро
+2
Замена
И. Камачо
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
ГОЛ! 2:2!
Д. Вилья
Пас отдал
Висенте
Замена
Н. Жигич
️️️️
М. Фернандеш
Замена
Э. Сальвио
️️️️
Д. Форлан
Замена
Висенте
️️️️
Х. Мата
ГОЛ! 1:2!
А. Лопес
Пас отдал
А. Домингес
Замена
Хоакин
️️️️
П. Эрнандес
Желтая карточка
Р. Гарсия
Желтая карточка
Т. Уйфалуши
ГОЛ! 1:1!
М. Фернандеш
Желтая карточка
П. Эрнандес
ГОЛ! 0:1!
Д. Форлан
Пас отдал
С. Агуэро
Желтая карточка
Х. Мата
Желтая карточка
Бруно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
0
Рубен Бараха
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
21
Давид Сильва
АП
64
Хуан Мата
АП
7
Давид Вилья
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
(К)
ЛЗ
30
Томаш Уйфалуши
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ПЗ
20
Симау
ЛП
14
Рауль Гарсия
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ПП
10
Диего Форлан
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Артуро Наварро
ЦЗ
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
14
Висенте
ЛВ
21
Мичел
ЦП
17
Хоакин
ПВ
19
Никола Жигич
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
4-2-3-1
1
Санчес
18
Альба
5
Деальберт
23
Мадуро
2
Бруно
99
Фернандеш
0
Бараха
19
Эрнандес
64
Мата
21
Сильва
7
Вилья
4-4-2
43
Де Хеа
21
Переа
30
Уйфалуши
18
Домингес
3
Лопес
14
Хурадо
14
Гарсия
12
Ассунсао
20
Симау
10
Агуэро
10
Форлан
64
Мата
14
Висенте
14
Висенте
64
Мата
19
Эрнандес
17
Хоакин
17
Хоакин
19
Эрнандес
99
Фернандеш
19
Жигич
19
Жигич
99
Фернандеш
10
Форлан
11
Сальвио
11
Сальвио
10
Форлан
14
Хурадо
4
Камачо
4
Камачо
14
Хурадо
Остались в запасе
Валенсия
Атлетико
16
Артуро Наварро
ЦЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
1
Серхио Асенхо
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
16
Артуро Наварро
ЦЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Валенсия - Атлетико
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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