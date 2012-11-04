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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Атлетико
Валенсия - Атлетико: обзор матча 04 ноября 2012
Валенсия
04.11.2012, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 10 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико
20'
Р. Сольдадо
90+5'
Н. Вальдес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Атлетико
ГОЛ! 2:0!
Н. Вальдес
Пас отдал
С. Фегули
90'
+5
Вторая желтая
Р. Кошта
90'
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Р. Сольдадо
89'
88'
Желтая карточка
Р. Фалькао
88'
Желтая карточка
Ж. Миранда
Желтая карточка
А. Сиссоко
87'
Желтая карточка
Ж. Перейра
86'
Замена
Э. Банега
️️️️
Жонас
82'
70'
Замена
М. Суарес
️️️️
Тиагу
67'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Габи
Желтая карточка
В. Руис
65'
Замена
В. Руис
️️️️
А. Рами
64'
Желтая карточка
Р. Кошта
62'
61'
Желтая карточка
Тиагу
57'
Замена
К. Родригес
️️️️
Э. Белезоглу
ГОЛ! 1:0!
Р. Сольдадо
Пас отдал
А. Рами
20'
19'
Желтая карточка
А. Туран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Тино Коста
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
17
Жонас
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
66
Арда Туран
ЦП
14
Габи
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
5
Тиагу
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
6
Коке
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
4-1-3-2
25
Алвес
26
Сиссоко
20
Кошта
27
Перейра
23
Рами
8
Фегули
8
Коста
18
Гуардадо
5
Гаго
9
Сольдадо
17
Жонас
4-4-2
1
Куртуа
20
Хуанфран
13
Миранда
2
Годин
16
Луис
14
Габи
25
Белезоглу
5
Тиагу
66
Туран
20
Адриан
9
Фалькао
23
Рами
4
Руис
4
Руис
23
Рами
17
Жонас
11
Банега
11
Банега
17
Жонас
9
Сольдадо
16
Вальдес
16
Вальдес
9
Сольдадо
5
Тиагу
4
Суарес
4
Суарес
5
Тиагу
25
Белезоглу
7
Родригес
7
Родригес
25
Белезоглу
14
Габи
14
Гарсия
14
Гарсия
14
Габи
Остались в запасе
Валенсия
Атлетико
13
Висенте Гуаита
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
1
Серхио Асенхо
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
6
Коке
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
6
Коке
ЦП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Валенсия - Атлетико
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Месталья
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