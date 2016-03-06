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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Атлетико
Валенсия - Атлетико: обзор матча 06 марта 2016
Валенсия
06.03.2016, воскресенье, 22:30
Испания. Примера, 28 тур
1 : 3
Завершен
Атлетико
28'
Д. Черышев
24'
А. Гризманн
72'
Ф. Торрес
85'
Я. Карраско
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Атлетико
88'
Замена
О. Торрес
️️️️
А. Гризманн
85'
ГОЛ! 1:3!
Я. Карраско
Пас отдал
А. Гризманн
Замена
А. Негредо
️️️️
Х. Фуэго
84'
Вторая желтая
А. Сантос
80'
Желтая карточка
С. Фегули
78'
72'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Торрес
Пас отдал
Х. Хименес
69'
Замена
Я. Карраско
️️️️
Л. Вьетто
64'
Желтая карточка
Л. Вьетто
63'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
М. Краневиттер
Замена
Родриго
️️️️
Д. Черышев
61'
Желтая карточка
А. Сантос
57'
Замена
Данило
️️️️
Э. Перес
46'
ГОЛ! 1:1!
Д. Черышев
Пас отдал
П. Алькасер
28'
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
Пас отдал
Коке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
9
Пако Алькасер
(К)
ЦФ
Главный тренер
Гари Невилл
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Габи
(К)
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
15
Данило
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
4-1-3-1-1
25
Алвес
6
Сикейра
33
Сантос
13
Мустафи
2
Канселу
8
Фегули
20
Гомеш
18
Фуэго
33
Перес
90
Черышев
9
Алькасер
4-1-3-2
13
Облак
20
Хуанфран
16
Луис
20
Хименес
21
Эрнандес
5
Краневиттер
8
Ньигес
14
Габи
6
Коке
7
Гризманн
10
Вьетто
33
Перес
15
Данило
15
Данило
33
Перес
18
Фуэго
21
Негредо
21
Негредо
18
Фуэго
90
Черышев
19
Родриго
19
Родриго
90
Черышев
7
Гризманн
8
Торрес
8
Торрес
7
Гризманн
10
Вьетто
10
Карраско
10
Карраско
10
Вьетто
5
Краневиттер
9
Торрес
9
Торрес
5
Краневиттер
Остались в запасе
Валенсия
Атлетико
13
Мэтью Райан
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
Главный тренер
Гари Невилл
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Хесус Гамес
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Гари Невилл
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Валенсия - Атлетико
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD, Матч ТВ
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