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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Валенсия
Атлетико - Валенсия: обзор матча 08 марта 2015
Атлетико
08.03.2015, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 26 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
33'
Коке
78'
Ш. Мустафи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Валенсия
Желтая карточка
М. Суарес
90'
+2
90'
+1
Замена
Л. Орбан
️️️️
П. Пьятти
90'
Вторая желтая
Х. Фуэго
87'
Желтая карточка
А. Барраган
Желтая карточка
Д. Годин
87'
86'
Желтая карточка
Х. Фуэго
Замена
Р. Хименес
️️️️
Габи
81'
78'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Мустафи
Желтая карточка
М. Манджукич
71'
Замена
М. Суарес
️️️️
Коке
68'
67'
Замена
А. Гомеш
️️️️
Э. Перес
Замена
М. Манджукич
️️️️
Ф. Торрес
61'
58'
Замена
Родриго
️️️️
С. Фегули
Желтая карточка
Г. Сикейра
57'
55'
Желтая карточка
Н. Отаменди
50'
Желтая карточка
А. Негредо
45'
+1
Желтая карточка
Э. Перес
34'
Желтая карточка
П. Пьятти
ГОЛ! 1:0!
Коке
Пас отдал
Тиагу
33'
29'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
Желтая карточка
Ф. Торрес
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
5
Тиагу
ОП
14
Габи
(К)
ЦП
6
Коке
ЦП
66
Арда Туран
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
33
Энцо Перес
ОП
10
Даниэль Парехо
(К)
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Кани
ПП
9
Рауль Хименес
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
6
Филипе Аугусто
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
19
Родриго
ЦФ
4-1-3-2
13
Мойя
6
Сикейра
2
Годин
20
Хименес
20
Хуанфран
5
Тиагу
14
Габи
6
Коке
66
Туран
14
Гарсия
9
Торрес
4-2-2-1-1
25
Алвес
19
Барраган
30
Отаменди
13
Мустафи
14
Гайя
8
Фегули
33
Перес
10
Парехо
18
Фуэго
10
Пьятти
21
Негредо
6
Коке
4
Суарес
4
Суарес
6
Коке
14
Габи
9
Хименес
9
Хименес
14
Габи
9
Торрес
9
Манджукич
9
Манджукич
9
Торрес
10
Пьятти
6
Орбан
6
Орбан
10
Пьятти
33
Перес
20
Гомеш
20
Гомеш
33
Перес
8
Фегули
19
Родриго
19
Родриго
8
Фегули
Остались в запасе
Атлетико
Валенсия
1
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Кани
ПП
Главный тренер
Диего Симеоне
6
Филипе Аугусто
ОП
13
Йоель Родригес
ВР
20
Жоау Канселу
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
1
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
8
Кани
ПП
Остались в запасе
6
Филипе Аугусто
ОП
13
Йоель Родригес
ВР
20
Жоау Канселу
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Атлетико - Валенсия
5
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
7
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 22:55 (прямая)
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