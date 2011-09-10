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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Атлетико
Валенсия - Атлетико: обзор матча 10 сентября 2011
Валенсия
10.09.2011, суббота, 23:59
Испания. Примера, 3 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико
52'
Р. Сольдадо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Атлетико
Замена
Хуанфран
️️️️
М. Суарес
Замена
С. Каналес
️️️️
Жонас
Травма
Жонас
Замена
М. Топал
️️️️
Т. Коста
Замена
Диего
️️️️
Тиагу
Замена
Ж. Альба
️️️️
П. Пьятти
Желтая карточка
Тиагу
Замена
А. Туран
️️️️
Адриан
Желтая карточка
Р. Сольдадо
ГОЛ! 1:0!
Р. Сольдадо
Пас отдал
Л. Мигел
Желтая карточка
М. Суарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
17
Жонас
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
6
Давид Альбельда
(К)
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
18
Альваро Домингес
(К)
ЦЗ
28
Силвиу
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЛВ
14
Габи
ЦП
5
Тиагу
ЦП
20
Адриан
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Атлетико
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
20
Хуанфран
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
10
Диего
АП
4-2-3-1
13
Гуаита
23
Мадуро
4
Руис
23
Рами
23
Мигел
6
Альбельда
8
Коста
10
Пьятти
19
Эрнандес
17
Жонас
9
Сольдадо
3-2-2-2-1
1
Куртуа
4
Суарес
13
Миранда
18
Домингес
28
Силвиу
16
Луис
14
Габи
5
Тиагу
20
Адриан
19
Рейес
9
Фалькао
10
Пьятти
18
Альба
18
Альба
10
Пьятти
8
Коста
5
Топал
5
Топал
8
Коста
17
Жонас
20
Каналес
20
Каналес
17
Жонас
4
Суарес
20
Хуанфран
20
Хуанфран
4
Суарес
20
Адриан
66
Туран
66
Туран
20
Адриан
5
Тиагу
10
Диего
10
Диего
5
Тиагу
Остались в запасе
Валенсия
Атлетико
25
Диего Алвес
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
80
Альберто Переа
ЛВ
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Остались в запасе
80
Альберто Переа
ЛВ
1
Жоэль
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Валенсия - Атлетико
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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