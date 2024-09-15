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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Валенсия
Атлетико - Валенсия: обзор матча 15 сентября 2024
Атлетико
15.09.2024, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
3 : 0
Завершен
Валенсия
39'
К. Галлахер
54'
А. Гризманн
90+4'
Х. Альварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Валенсия
ГОЛ! 3:0!
Х. Альварес
90'
+4
79'
Замена
Х. Валера
️️️️
Х. Гуэрра
79'
Замена
М. Техон
️️️️
Д. Гомес
Замена
Рейнилду
️️️️
С. Аспиликуэта
77'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
А. Гризманн
76'
71'
Замена
Х. Васкес
️️️️
Д. Фулкье
70'
Замена
С. Каньос
️️️️
Л. Риоха
Замена
Р. Рикельме
️️️️
С. Лино
67'
Замена
Х. Альварес
️️️️
А. Серлот
61'
Замена
А. Корреа
️️️️
Р. Де Пауль
61'
ГОЛ! 2:0!
А. Гризманн
Пас отдал
С. Лино
54'
46'
Замена
Э. Барренечеа
️️️️
У. Гильямон
ГОЛ! 1:0!
К. Галлахер
Пас отдал
Р. Де Пауль
39'
32'
Желтая карточка
У. Гильямон
Желтая карточка
Коке
25'
10'
Желтая карточка
С. Таррега
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
(К)
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
18
Пепелу
(К)
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
5
Энцо Барренечеа
ОП
10
Мартин Техон
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
11
Херман Валера
ЦФ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
3-4-1-2
13
Облак
20
Хименес
24
Ле Норман
3
Аспиликуэта
14
Льоренте
6
Коке
8
Галлахер
7
Де Пауль
16
Лино
7
Гризманн
9
Серлот
4-1-2-1-2
25
Мамардашвили
14
Корреа
3
Москера
5
Таррега
20
Фулкье
22
Гильямон
18
Пепелу
8
Гуэрра
11
Риоха
99
Гомес
16
Лопес
3
Аспиликуэта
17
Рейнилду
17
Рейнилду
3
Аспиликуэта
7
Гризманн
20
Симеоне
20
Симеоне
7
Гризманн
16
Лино
17
Рикельме
17
Рикельме
16
Лино
7
Де Пауль
10
Корреа
10
Корреа
7
Де Пауль
9
Серлот
19
Альварес
19
Альварес
9
Серлот
20
Фулкье
21
Васкес
21
Васкес
20
Фулкье
22
Гильямон
5
Барренечеа
5
Барренечеа
22
Гильямон
99
Гомес
10
Техон
10
Техон
99
Гомес
11
Риоха
7
Каньос
7
Каньос
11
Риоха
8
Гуэрра
11
Валера
11
Валера
8
Гуэрра
Остались в запасе
Атлетико
Валенсия
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Столе Димитриевски
ВР
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
42
Хави Серрано
ЦП
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Атлетико - Валенсия
1
2
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
10
8
Офсайды
1
2
Количество передач
515
465
Сейвы
1
1
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
0
3
xG (ожидаемые голы)
3.39
0.15
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 23 тур
Барселона
- : -
02.12.2026
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
2 : 3
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Сото Градо
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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