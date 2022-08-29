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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Атлетико
Валенсия - Атлетико: обзор матча 29 августа 2022
Валенсия
29.08.2022, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 3 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
66'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Атлетико
83'
Замена
А. Корреа
️️️️
А. Мората
83'
Замена
М. Кунья
️️️️
Ж. Феликс
Замена
Д. Лопес
️️️️
А. Латорре
81'
Желтая карточка
Э. Джемерт
76'
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Андре
74'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Т. Корреа
69'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
У. Гильямон
69'
66'
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
Пас отдал
Т. Лемар
64'
Замена
Т. Лемар
️️️️
Р. Де Пауль
64'
Замена
А. Гризманн
️️️️
Ж. Кондогбиа
55'
Желтая карточка
Ж. Феликс
47'
Замена
Я. Карраско
️️️️
С. Ньигес
Желтая карточка
Т. Корреа
42'
27'
Желтая карточка
Рейнилду
Желтая карточка
М. Андре
18'
14'
Желтая карточка
С. Ньигес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
6
Коке
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Валенсия
1
Хауме
ВР
26
Чарли Перес
ВР
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
21
Фран Перес
ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
4-1-1-3-1
25
Мамардашвили
3
Латорре
5
Джемерт
4
Дьякаби
14
Корреа
22
Гильямон
18
Солер
16
Лино
80
Муса
70
Кастильехо
10
Андре
2-5-1-2
13
Облак
20
Хименес
17
Рейнилду
28
Витсель
7
Де Пауль
19
Кондогбиа
6
Коке
8
Ньигес
14
Льоренте
79
Феликс
21
Мората
22
Гильямон
6
Гонсалес
6
Гонсалес
22
Гильямон
14
Корреа
20
Фулкье
20
Фулкье
14
Корреа
3
Латорре
16
Лопес
16
Лопес
3
Латорре
10
Андре
9
Гомес
9
Гомес
10
Андре
7
Де Пауль
18
Лемар
18
Лемар
7
Де Пауль
8
Ньигес
10
Карраско
10
Карраско
8
Ньигес
21
Мората
10
Корреа
10
Корреа
21
Мората
79
Феликс
10
Кунья
10
Кунья
79
Феликс
19
Кондогбиа
7
Гризманн
7
Гризманн
19
Кондогбиа
Остались в запасе
Валенсия
Атлетико
10
Урош Рачич
ОП
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Хауме
ВР
26
Чарли Перес
ВР
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
21
Фран Перес
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
13
Иво Грбич
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
10
Урош Рачич
ОП
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Хауме
ВР
26
Чарли Перес
ВР
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
21
Фран Перес
ЦП
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Валенсия - Атлетико
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
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