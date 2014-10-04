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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Атлетико
Валенсия - Атлетико: обзор матча 04 октября 2014
Валенсия
04.10.2014, суббота, 18:00
Испания. Примера, 7 тур
3 : 1
Завершен
Атлетико
6'
Ж. Миранда (АГ)
7'
А. Гомеш
13'
Н. Отаменди
29'
М. Манджукич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Атлетико
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
90'
+3
90'
+2
Вторая желтая
А. Черчи
Замена
С. Фегули
️️️️
П. Алькасер
77'
Желтая карточка
Х. Фуэго
75'
73'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Тиагу
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
А. Гомеш
71'
70'
Замена
Р. Хименес
️️️️
А. Туран
69'
Желтая карточка
А. Черчи
66'
Замена
А. Черчи
️️️️
А. Гризманн
Замена
Л. Орбан
️️️️
П. Пьятти
62'
Желтая карточка
Д. Парехо
57'
45'
+1
Пенальти не реализован!
Г. Сикейра
Желтая карточка
А. Гомеш
45'
29'
ГОЛ! 3:1!
М. Манджукич
ГОЛ! 3:0!
Н. Отаменди
Пас отдал
П. Пьятти
13'
ГОЛ! 2:0!
А. Гомеш
Пас отдал
П. Алькасер
7'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ж. Миранда
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
18
Хави Фуэго
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Даниэль Парехо
(К)
ЦП
19
Родриго
ПП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Габи
(К)
ЦП
66
Арда Туран
ПП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
6
Филипе Аугусто
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
4-1-3-1-1
25
Алвес
14
Гайя
13
Мустафи
30
Отаменди
19
Барраган
18
Фуэго
20
Гомеш
10
Парехо
19
Родриго
10
Пьятти
9
Алькасер
4-4-2
13
Мойя
18
Гамес
2
Годин
13
Миранда
6
Сикейра
66
Туран
6
Коке
14
Габи
5
Тиагу
9
Манджукич
7
Гризманн
9
Алькасер
8
Фегули
8
Фегули
9
Алькасер
20
Гомеш
6
Аугусто
6
Аугусто
20
Гомеш
10
Пьятти
6
Орбан
6
Орбан
10
Пьятти
5
Тиагу
14
Гарсия
14
Гарсия
5
Тиагу
66
Туран
9
Хименес
9
Хименес
66
Туран
7
Гризманн
7
Черчи
7
Черчи
7
Гризманн
Остались в запасе
Валенсия
Атлетико
13
Йоель Родригес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
1
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
Остались в запасе
1
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Валенсия - Атлетико
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 17:55 (прямая)
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