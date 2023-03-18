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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Валенсия
Атлетико - Валенсия: обзор матча 18 марта 2023
Атлетико
18.03.2023, суббота, 23:00
Испания. Примера, 26 тур
3 : 0
Завершен
Валенсия
23'
А. Гризманн
49'
Я. Карраско
67'
Т. Лемар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Валенсия
77'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
Д. Клюйверт
Замена
А. Витсель
️️️️
Коке
77'
71'
Замена
Э. Кавани
️️️️
У. Дуро
71'
Замена
А. Алмейда
️️️️
Н. Гонсалес
Замена
П. Барриос
️️️️
М. Льоренте
70'
Замена
А. Корреа
️️️️
Я. Карраско
70'
ГОЛ! 3:0!
Т. Лемар
Пас отдал
А. Мората
67'
Замена
Т. Лемар
️️️️
Р. Де Пауль
64'
Замена
А. Мората
️️️️
М. Депай
64'
63'
Замена
И. Мориба
️️️️
Ю. Муса
63'
Замена
С. Лино
️️️️
Т. Корреа
ГОЛ! 2:0!
Я. Карраско
Пас отдал
Р. Де Пауль
49'
Желтая карточка
М. Льоренте
42'
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
Пас отдал
М. Льоренте
23'
Желтая карточка
А. Гризманн
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
8
Андре Алмейда
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
15
Савич
20
Хименес
22
Эрмосо
20
Молина
14
Льоренте
6
Коке
7
Де Пауль
10
Карраско
7
Гризманн
10
Депай
3-3-1-2-1
25
Мамардашвили
20
Фулкье
5
Джемерт
39
Озкаджар
14
Корреа
22
Гильямон
14
Гайя
6
Гонсалес
80
Муса
19
Клюйверт
9
Дуро
6
Коке
28
Витсель
28
Витсель
6
Коке
14
Льоренте
8
Барриос
8
Барриос
14
Льоренте
7
Де Пауль
18
Лемар
18
Лемар
7
Де Пауль
10
Карраско
10
Корреа
10
Корреа
10
Карраско
10
Депай
21
Мората
21
Мората
10
Депай
6
Гонсалес
8
Алмейда
8
Алмейда
6
Гонсалес
80
Муса
6
Мориба
6
Мориба
80
Муса
14
Корреа
16
Лино
16
Лино
14
Корреа
19
Клюйверт
70
Кастильехо
70
Кастильехо
19
Клюйверт
9
Дуро
10
Кавани
10
Кавани
9
Дуро
Остались в запасе
Атлетико
Валенсия
13
Иво Грбич
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
21
Фран Перес
ПВ
Главный тренер
Рубен Бараха
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
13
Алехандро Итурбе
ВР
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
21
Фран Перес
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Атлетико - Валенсия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Okko Спорт
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