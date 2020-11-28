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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Атлетико
Валенсия - Атлетико: обзор матча 28 ноября 2020
Валенсия
28.11.2020, суббота, 18:15
Испания. Примера, 11 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
79'
А. Латорре (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Атлетико
Замена
Джейсон
️️️️
Д. Васс
84'
83'
Желтая карточка
Коке
81'
Желтая карточка
Ж. Феликс
79'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Латорре
76'
Желтая карточка
М. Льоренте
Замена
К. Гамейро
️️️️
М. Гомес
71'
Замена
Р. Собрино
️️️️
М. Вальехо
71'
Замена
Т. Корреа
️️️️
Ю. Муса
70'
65'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Т. Лемар
65'
Замена
Витоло
️️️️
А. Корреа
62'
Желтая карточка
А. Корреа
60'
Замена
Я. Карраско
️️️️
С. Ньигес
Желтая карточка
У. Гильямон
57'
Замена
Э. Мангала
️️️️
У. Гильямон
57'
46'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Р. Лоди
43'
Желтая карточка
С. Ньигес
Желтая карточка
У. Рачич
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
21
Ману Вальехо
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Урош Рачич
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
35
Унай Эчебаррия
ВР
5
Гильем Молина
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
88
Коба Куандреди
ЦП
22
Висенте Эскердо
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
23
Джейсон
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
8
Мигель Сан Роман
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Янник Карраско
ЛВ
8
Хуан Мануэль Санабрия
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
10
Серхио Камельо
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
2-2-2-3-1
1
Хауме
3
Латорре
3
Паулиста
22
Гильямон
10
Рачич
10
Васс
7
Солер
21
Вальехо
11
Гедеш
80
Муса
9
Гомес
3-2-3-2
13
Облак
20
Хименес
15
Савич
22
Эрмосо
2
Триппьер
6
Лоди
14
Льоренте
6
Коке
8
Ньигес
10
Корреа
18
Лемар
10
Васс
23
Джейсон
23
Джейсон
10
Васс
80
Муса
14
Корреа
14
Корреа
80
Муса
22
Гильямон
5
Мангала
5
Мангала
22
Гильямон
9
Гомес
9
Гамейро
9
Гамейро
9
Гомес
21
Вальехо
19
Собрино
19
Собрино
21
Вальехо
18
Лемар
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
18
Лемар
10
Корреа
7
Витоло
7
Витоло
10
Корреа
8
Ньигес
10
Карраско
10
Карраско
8
Ньигес
6
Лоди
79
Феликс
79
Феликс
6
Лоди
Остались в запасе
Валенсия
Атлетико
5
Гильем Молина
ЦЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
88
Коба Куандреди
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
13
Кристиан Риверо
ВР
35
Унай Эчебаррия
ВР
22
Висенте Эскердо
ЦП
Главный тренер
Хави Грасия
8
Хуан Мануэль Санабрия
ЦП
13
Иво Грбич
ВР
8
Мигель Сан Роман
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
20
Тони Мойя
ЦП
10
Серхио Камельо
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
5
Гильем Молина
ЦЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
88
Коба Куандреди
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
13
Кристиан Риверо
ВР
35
Унай Эчебаррия
ВР
22
Висенте Эскердо
ЦП
Остались в запасе
8
Хуан Мануэль Санабрия
ЦП
13
Иво Грбич
ВР
8
Мигель Сан Роман
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
20
Тони Мойя
ЦП
10
Серхио Камельо
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Валенсия - Атлетико
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
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