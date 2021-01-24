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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Валенсия
Атлетико - Валенсия: обзор матча 24 января 2021
Атлетико
24.01.2021, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 20 тур
3 : 1
Завершен
Валенсия
23'
Ж. Феликс
54'
Л. Суарес
72'
А. Корреа
11'
У. Рачич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Валенсия
Замена
Л. Торрейра
️️️️
Т. Лемар
85'
80'
Замена
К. Куандреди
️️️️
У. Рачич
79'
Замена
К. Гамейро
️️️️
М. Вальехо
79'
Замена
Джейсон
️️️️
Ю. Муса
Желтая карточка
С. Савич
76'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
М. Льоренте
75'
ГОЛ! 3:1!
А. Корреа
Пас отдал
М. Льоренте
72'
Замена
А. Корреа
️️️️
Ж. Феликс
62'
58'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Д. Черышев
ГОЛ! 2:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Ж. Феликс
54'
47'
Замена
У. Гильямон
️️️️
М. Дьякаби
Замена
Р. Лоди
️️️️
Ш. Врсалько
46'
Желтая карточка
Ш. Врсалько
30'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Феликс
Пас отдал
Т. Лемар
23'
11'
ГОЛ! 0:1!
У. Рачич
Пас отдал
Х. Луис Гайя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Луис Суарес
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
7
Карлос Солер
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Атлетико
8
Мигель Сан Роман
ВР
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Гильем Молина
ЦЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
88
Коба Куандреди
ЦП
22
Висенте Эскердо
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
23
Джейсон
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
4-2-2-2
13
Облак
15
Савич
20
Хименес
22
Эрмосо
24
Врсалько
14
Льоренте
6
Коке
10
Карраско
18
Лемар
79
Феликс
9
Суарес
4-1-1-3-1
1
Хауме
14
Корреа
3
Паулиста
4
Дьякаби
14
Гайя
10
Рачич
7
Солер
80
Муса
21
Вальехо
90
Черышев
9
Гомес
24
Врсалько
6
Лоди
6
Лоди
24
Врсалько
18
Лемар
34
Торрейра
34
Торрейра
18
Лемар
14
Льоренте
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
14
Льоренте
79
Феликс
10
Корреа
10
Корреа
79
Феликс
4
Дьякаби
22
Гильямон
22
Гильямон
4
Дьякаби
80
Муса
23
Джейсон
23
Джейсон
80
Муса
10
Рачич
88
Куандреди
88
Куандреди
10
Рачич
90
Черышев
11
Гедеш
11
Гедеш
90
Черышев
21
Вальехо
9
Гамейро
9
Гамейро
21
Вальехо
Остались в запасе
Атлетико
Валенсия
8
Мигель Сан Роман
ВР
13
Иво Грбич
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Витоло
ЛВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
11
Алекс Санчес
ЛВ
13
Кристиан Риверо
ВР
5
Гильем Молина
ЦЗ
7
Ли Кан Ин
АП
3
Антонио Латорре
ЛЗ
22
Висенте Эскердо
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
8
Мигель Сан Роман
ВР
13
Иво Грбич
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Витоло
ЛВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Остались в запасе
11
Алекс Санчес
ЛВ
13
Кристиан Риверо
ВР
5
Гильем Молина
ЦЗ
7
Ли Кан Ин
АП
3
Антонио Латорре
ЛЗ
22
Висенте Эскердо
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Атлетико - Валенсия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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