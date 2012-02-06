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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Валенсия
Атлетико - Валенсия: обзор матча 06 февраля 2012
Атлетико
06.02.2012, понедельник, 00:30
Испания. Примера, 22 тур
0 : 0
Завершен
Валенсия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Валенсия
Желтая карточка
Д. Алвес
Замена
Х. Бернат
️️️️
Ж. Матье
Замена
Коке
️️️️
Диего
Замена
Э. Сальвио
️️️️
А. Туран
Замена
Жонас
️️️️
П. Пьятти
Замена
А. Адурис
️️️️
Р. Сольдадо
Желтая карточка
Р. Фалькао
Замена
А. Домингес
️️️️
Д. Годин
Травма
Д. Годин
+1
Желтая карточка
Д. Альбельда
Желтая карточка
Ж. Миранда
16'
Желтая карточка
В. Руис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Диего
ЛП
5
Тиагу
ЦП
14
Габи
(К)
ЦП
66
Арда Туран
ПП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
22
Жереми Матье
ЛВ
8
Тино Коста
ЦП
6
Давид Альбельда
(К)
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
6
Коке
ЦП
21
Пицци
АП
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
17
Жонас
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-4-2
1
Куртуа
16
Луис
13
Миранда
2
Годин
20
Хуанфран
10
Диего
5
Тиагу
14
Габи
66
Туран
20
Адриан
9
Фалькао
4-2-3-1
25
Алвес
23
Мигел
23
Рами
4
Руис
18
Альба
8
Коста
6
Альбельда
10
Пьятти
19
Эрнандес
22
Матье
9
Сольдадо
2
Годин
18
Домингес
18
Домингес
2
Годин
66
Туран
11
Сальвио
11
Сальвио
66
Туран
10
Диего
6
Коке
6
Коке
10
Диего
22
Матье
24
Бернат
24
Бернат
22
Матье
10
Пьятти
17
Жонас
17
Жонас
10
Пьятти
9
Сольдадо
20
Адурис
20
Адурис
9
Сольдадо
Остались в запасе
Атлетико
Валенсия
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Серхио Асенхо
ВР
21
Луис Переа
ЦЗ
21
Пицци
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Серхио Асенхо
ВР
21
Луис Переа
ЦЗ
21
Пицци
АП
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Атлетико - Валенсия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт" 00:25 (прямая)
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