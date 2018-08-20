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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Атлетико
Валенсия - Атлетико: обзор матча 20 августа 2018
Валенсия
20.08.2018, понедельник, 21:00
Испания. Примера, 1 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
56'
Родриго
26'
А. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Атлетико
81'
Замена
Т. Парти
️️️️
А. Корреа
Замена
М. Батшуайи
️️️️
К. Солер
76'
72'
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
А. Гризманн
Желтая карточка
Родриго
70'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Э. Гарай
67'
Замена
М. Дьякаби
️️️️
С. Мина
67'
63'
Желтая карточка
Ф. Луис
63'
Замена
Витоло
️️️️
Т. Лемар
ГОЛ! 1:1!
Родриго
Пас отдал
Д. Васс
56'
52'
Желтая карточка
Хуанфран
Желтая карточка
Э. Гарай
45'
+1
26'
ГОЛ! 0:1!
А. Корреа
Пас отдал
А. Гризманн
13'
Желтая карточка
С. Савич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
16
Родри
ОП
18
Томас Парти
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
4-4-2
33
Нето
14
Гайя
3
Паулиста
24
Гарай
12
Пиччини
10
Васс
19
Кондогбиа
18
Солер
10
Парехо
19
Родриго
77
Мина
4-2-2-2
13
Облак
20
Хуанфран
2
Годин
15
Савич
16
Луис
6
Коке
8
Ньигес
10
Корреа
18
Лемар
7
Гризманн
19
Коста
77
Мина
4
Дьякаби
4
Дьякаби
77
Мина
24
Гарай
9
Гамейро
9
Гамейро
24
Гарай
18
Солер
44
Батшуайи
44
Батшуайи
18
Солер
7
Гризманн
10
Мартинш
10
Мартинш
7
Гризманн
10
Корреа
18
Парти
18
Парти
10
Корреа
18
Лемар
7
Витоло
7
Витоло
18
Лемар
Остались в запасе
Валенсия
Атлетико
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Антонио Адан
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
16
Родри
ОП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
16
Родри
ОП
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Валенсия - Атлетико
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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