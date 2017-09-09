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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Атлетико
Валенсия - Атлетико: обзор матча 09 сентября 2017
Валенсия
09.09.2017, суббота, 17:15
Испания. Примера, 3 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Атлетико
Замена
Д. Мурильо
️️️️
Э. Гарай
74'
72'
Замена
К. Гамейро
️️️️
А. Корреа
Замена
С. Мина
️️️️
Родриго
70'
65'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Л. Вьетто
Замена
Г. Гедеш
️️️️
А. Перейра
61'
60'
Замена
Н. Гайтан
️️️️
Я. Карраско
Желтая карточка
М. Монтойя
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Карлос Солер
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
19
Родриго
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
88
Неманья Максимович
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
14
Габи
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-3-1-2
33
Нето
14
Гайя
3
Паулиста
24
Гарай
33
Монтойя
18
Солер
19
Кондогбиа
10
Парехо
8
Перейра
11
Дзадза
19
Родриго
4-3-2-1
13
Облак
20
Хуанфран
16
Луис
15
Савич
21
Эрнандес
8
Ньигес
6
Коке
18
Парти
10
Корреа
10
Карраско
10
Вьетто
8
Перейра
11
Гедеш
11
Гедеш
8
Перейра
24
Гарай
24
Мурильо
24
Мурильо
24
Гарай
19
Родриго
77
Мина
77
Мина
19
Родриго
10
Карраско
10
Гайтан
10
Гайтан
10
Карраско
10
Вьетто
9
Торрес
9
Торрес
10
Вьетто
10
Корреа
9
Гамейро
9
Гамейро
10
Корреа
Остались в запасе
Валенсия
Атлетико
22
Игнасио Видаль
ПЗ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
14
Габи
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
22
Игнасио Видаль
ПЗ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
14
Габи
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Валенсия - Атлетико
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Месталья
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