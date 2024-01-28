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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Валенсия
Атлетико - Валенсия: обзор матча 28 января 2024
Атлетико
28.01.2024, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 22 тур
2 : 0
Завершен
Валенсия
45+4'
С. Лино
57'
М. Депай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Валенсия
89'
Замена
А. Мари
️️️️
У. Дуро
Желтая карточка
С. Ньигес
83'
Замена
С. Ньигес
️️️️
П. Барриос
81'
79'
Замена
Д. Озкаджар
️️️️
Г. Паулиста
79'
Замена
Х. Васкес
️️️️
У. Гильямон
Замена
М. Льоренте
️️️️
Р. Де Пауль
67'
Замена
А. Мората
️️️️
М. Депай
67'
Замена
Р. Рикельме
️️️️
С. Лино
67'
Замена
А. Витсель
️️️️
Х. Хименес
59'
ГОЛ! 2:0!
М. Депай
Пас отдал
Н. Молина
57'
55'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
Ф. Перес
Желтая карточка
Н. Молина
49'
ГОЛ! 1:0!
С. Лино
Пас отдал
А. Гризманн
45'
+4
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
8
Пабло Барриос
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
(К)
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К)
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
18
Пепелу
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Атлетико
31
Хорациу Молдован
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
16
Уго Гонсалес
ПВ
11
Роман Яремчук
ЦФ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
14
Альберто Мари
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
17
Рейнилду
20
Хименес
15
Савич
20
Молина
8
Барриос
7
Де Пауль
6
Коке
16
Лино
10
Депай
7
Гризманн
4-1-2-1-2
25
Мамардашвили
20
Фулкье
3
Паулиста
3
Москера
14
Гайя
22
Гильямон
18
Пепелу
8
Гуэрра
21
Перес
16
Лопес
9
Дуро
20
Хименес
28
Витсель
28
Витсель
20
Хименес
7
Де Пауль
14
Льоренте
14
Льоренте
7
Де Пауль
8
Барриос
8
Ньигес
8
Ньигес
8
Барриос
16
Лино
17
Рикельме
17
Рикельме
16
Лино
10
Депай
21
Мората
21
Мората
10
Депай
22
Гильямон
21
Васкес
21
Васкес
22
Гильямон
3
Паулиста
39
Озкаджар
39
Озкаджар
3
Паулиста
21
Перес
11
Яремчук
11
Яремчук
21
Перес
9
Дуро
14
Мари
14
Мари
9
Дуро
Остались в запасе
Атлетико
Валенсия
31
Хорациу Молдован
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
16
Уго Гонсалес
ПВ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Остались в запасе
31
Хорациу Молдован
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
48
Артур Вермерен
ОП
10
Анхель Корреа
ПВ
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
16
Уго Гонсалес
ПВ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Атлетико - Валенсия
2
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
6
Нарушения
9
9
Офсайды
1
2
Количество передач
618
501
Сейвы
3
7
Точность передач %
88
85
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
2.4
0.48
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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