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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Атлетико
Валенсия - Атлетико: обзор матча 14 февраля 2020
Валенсия
14.02.2020, пятница, 23:00
Испания. Примера, 24 тур
2 : 2
Завершен
Атлетико
40'
Г. Паулиста
59'
Ж. Кондогбиа
15'
М. Льоренте
43'
Т. Парти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Атлетико
Замена
М. Дьякаби
️️️️
Г. Паулиста
90'
+4
Замена
Д. Черышев
️️️️
К. Солер
80'
Желтая карточка
М. Гомес
79'
76'
Замена
Я. Карраско
️️️️
Коке
Желтая карточка
Э. Мангала
67'
66'
Замена
А. Мората
️️️️
С. Ариас
Замена
К. Гамейро
️️️️
Г. Гедеш
60'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Кондогбиа
Пас отдал
Д. Парехо
59'
58'
Желтая карточка
Ш. Врсалько
Желтая карточка
Г. Паулиста
55'
53'
Замена
Ш. Врсалько
️️️️
Р. Лоди
43'
ГОЛ! 1:2!
Т. Парти
ГОЛ! 1:1!
Г. Паулиста
Пас отдал
М. Гомес
40'
26'
Желтая карточка
Р. Лоди
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Льоренте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
7
Ли Кан Ин
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
18
Тома Лемар
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
3-4-2-1
1
Хауме
14
Гайя
5
Мангала
3
Паулиста
10
Васс
10
Парехо
7
Солер
19
Кондогбиа
11
Гедеш
14
Торрес
9
Гомес
4-4-2
13
Облак
4
Ариас
18
Фелипе
15
Савич
6
Лоди
18
Парти
8
Ньигес
6
Коке
14
Льоренте
10
Корреа
7
Витоло
3
Паулиста
4
Дьякаби
4
Дьякаби
3
Паулиста
7
Солер
90
Черышев
90
Черышев
7
Солер
11
Гедеш
9
Гамейро
9
Гамейро
11
Гедеш
6
Лоди
24
Врсалько
24
Врсалько
6
Лоди
6
Коке
10
Карраско
10
Карраско
6
Коке
4
Ариас
21
Мората
21
Мората
4
Ариас
Остались в запасе
Валенсия
Атлетико
13
Кристиан Риверо
ВР
7
Ли Кан Ин
АП
24
Хауме Коста
ЛЗ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
18
Тома Лемар
АП
1
Антонио Адан
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
7
Ли Кан Ин
АП
24
Хауме Коста
ЛЗ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Остались в запасе
18
Тома Лемар
АП
1
Антонио Адан
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
Главный тренер
Альберт Селадес
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Валенсия - Атлетико
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
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