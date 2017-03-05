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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Валенсия
Атлетико - Валенсия: обзор матча 05 марта 2017
Атлетико
05.03.2017, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 26 тур
3 : 0
Завершен
Валенсия
10'
А. Гризманн
48'
К. Гамейро
83'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Валенсия
90'
Желтая карточка
С. Мина
Замена
А. Корреа
️️️️
А. Гризманн
85'
ГОЛ! 3:0!
А. Гризманн
83'
Замена
Т. Парти
️️️️
Я. Карраско
77'
Замена
Н. Гайтан
️️️️
К. Гамейро
71'
67'
Замена
С. Мина
️️️️
М. Эль-Хаддади
67'
Замена
З. Баккали
️️️️
Э. Перес
ГОЛ! 2:0!
К. Гамейро
48'
Желтая карточка
Я. Карраско
30'
20'
Желтая карточка
Э. Перес
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЛП
33
Энцо Перес
ЦП
18
Карлос Солер
ПП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
РФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
39
Хуан Морено
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
Валенсия
1
Хауме
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
77
Санти Мина
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
21
Эрнандес
16
Луис
15
Савич
24
Врсалько
8
Ньигес
14
Габи
6
Коке
10
Карраско
9
Гамейро
7
Гризманн
4-3-1-2
25
Алвес
2
Канселу
24
Гарай
5
Мангала
14
Гайя
18
Солер
33
Перес
10
Парехо
14
Орельяна
16
Эль-Хаддади
11
Дзадза
10
Карраско
18
Парти
18
Парти
10
Карраско
9
Гамейро
10
Гайтан
10
Гайтан
9
Гамейро
7
Гризманн
10
Корреа
10
Корреа
7
Гризманн
33
Перес
11
Баккали
11
Баккали
33
Перес
16
Эль-Хаддади
77
Мина
77
Мина
16
Эль-Хаддади
Остались в запасе
Атлетико
Валенсия
39
Хуан Морено
ЦП
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Хауме
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
39
Хуан Морено
ЦП
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Хауме
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Атлетико - Валенсия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
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