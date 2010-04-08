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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетико - Валенсия
Атлетико - Валенсия: обзор матча 08 апреля 2010
Атлетико
08.04.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/4 финала
0 : 0
Завершен
Валенсия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Валенсия
Замена
Э. Сальвио
️️️️
С. Агуэро
+5
Желтая карточка
С. Агуэро
+4
Замена
И. Камачо
️️️️
Д. Форлан
Замена
Д. Наварро
️️️️
Алексис
Желтая карточка
Д. Сильва
Замена
Висенте
️️️️
Х. Мата
Замена
Н. Жигич
️️️️
Хоакин
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
Х. Антонио Рейес
Желтая карточка
Х. Мата
Желтая карточка
Хоакин
Желтая карточка
Х. Антонио Рейес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
(К)
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
5
Хуанито
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Симау
ЛП
12
Пауло Ассунсао
ОП
14
Рауль Гарсия
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЦЗ
4
Алексис
ПЗ
0
Рубен Бараха
ОП
21
Давид Сильва
АП
64
Хуан Мата
АП
19
Пабло Эрнандес
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Давид Вилья
(К)
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
14
Висенте
ЛВ
21
Мичел
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
19
Никола Жигич
ЦФ
4-1-3-2
43
Де Хеа
3
Лопес
18
Домингес
5
Хуанито
30
Уйфалуши
12
Ассунсао
20
Симау
14
Гарсия
19
Рейес
10
Форлан
10
Агуэро
4-1-3-2
1
Санчес
4
Алексис
23
Мадуро
99
Фернандеш
18
Альба
0
Бараха
17
Хоакин
19
Эрнандес
64
Мата
7
Вилья
21
Сильва
10
Форлан
4
Камачо
4
Камачо
10
Форлан
19
Рейес
14
Хурадо
14
Хурадо
19
Рейес
10
Агуэро
11
Сальвио
11
Сальвио
10
Агуэро
4
Алексис
4
Наварро
4
Наварро
4
Алексис
64
Мата
14
Висенте
14
Висенте
64
Мата
17
Хоакин
19
Жигич
19
Жигич
17
Хоакин
Остались в запасе
Атлетико
Валенсия
1
Серхио Асенхо
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Атлетико - Валенсия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Помощники судьи:
Сенке Глиндеманн
Хольгер Хеншель (оба - Германия)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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