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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетико - Валенсия
Атлетико - Валенсия: обзор матча 19 апреля 2012
Атлетико
19.04.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/2 финала
4 : 2
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Валенсия
18'
Р. Фалькао
49'
Ж. Миранда
54'
Адриан
78'
Р. Фалькао
45+3'
Жонас
90+4'
Р. Кошта
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Валенсия
Желтая карточка
А. Домингес
90'
+5
90'
+4
ГОЛ! 4:2!
Р. Кошта
Пас отдал
Т. Коста
Замена
Э. Сальвио
️️️️
Адриан
89'
Замена
Л. Переа
️️️️
Диего
88'
Замена
Тиагу
️️️️
А. Туран
82'
79'
Замена
А. Адурис
️️️️
Жонас
ГОЛ! 4:1!
Р. Фалькао
Пас отдал
Диего
78'
72'
Замена
С. Каналес
️️️️
С. Фегули
72'
Замена
П. Пьятти
️️️️
Ж. Альба
ГОЛ! 3:1!
Адриан
54'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Миранда
Пас отдал
Диего
49'
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
Жонас
Пас отдал
А. Рами
Желтая карточка
А. Туран
41'
Травма
Габи
28'
ГОЛ! 1:0!
Р. Фалькао
18'
14'
Желтая карточка
С. Фегули
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
18
Альваро Домингес
(К)
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
20
Адриан
ЛВ
14
Габи
ЦП
10
Диего
АП
66
Арда Туран
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ПЗ
18
Жорди Альба
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Тино Коста
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
17
Жонас
АП
9
Роберто Сольдадо
(К)
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
21
Луис Переа
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
6
Коке
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
9
Педро Мартин
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Куртуа
4
Суарес
13
Миранда
18
Домингес
16
Луис
20
Хуанфран
14
Габи
20
Адриан
10
Диего
66
Туран
9
Фалькао
4-1-2-2-1
25
Алвес
20
Кошта
4
Руис
23
Рами
22
Матье
8
Фегули
8
Коста
5
Топал
17
Жонас
18
Альба
9
Сольдадо
10
Диего
21
Переа
21
Переа
10
Диего
66
Туран
5
Тиагу
5
Тиагу
66
Туран
20
Адриан
11
Сальвио
11
Сальвио
20
Адриан
8
Фегули
20
Каналес
20
Каналес
8
Фегули
18
Альба
10
Пьятти
10
Пьятти
18
Альба
17
Жонас
20
Адурис
20
Адурис
17
Жонас
Остались в запасе
Атлетико
Валенсия
9
Педро Мартин
ЦФ
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Коке
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
9
Педро Мартин
ЦФ
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Коке
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Атлетико - Валенсия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" "НТВ-ПЛЮС Футбол (HD)" 22:30 (прямая)
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