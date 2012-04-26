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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Валенсия - Атлетико
Валенсия - Атлетико: обзор матча 26 апреля 2012
Валенсия
26.04.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/2 финала
0 : 1
Первый матч – 2 : 4
Завершен
Атлетико
60'
Адриан
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Атлетико
Желтая карточка
А. Адурис
86'
84'
Замена
Коке
️️️️
Диего
Желтая карточка
Р. Сольдадо
79'
Желтая карточка
Ж. Альба
79'
79'
Красная карточка
Тиагу
75'
Замена
Э. Сальвио
️️️️
А. Туран
Замена
Т. Коста
️️️️
Д. Парехо
68'
60'
ГОЛ! 0:1!
Адриан
Пас отдал
Диего
Замена
Ж. Матье
️️️️
С. Каналес
59'
Травма
С. Каналес
58'
Замена
А. Адурис
️️️️
Жонас
57'
46'
Замена
Габи
️️️️
М. Суарес
36'
Желтая карточка
Т. Куртуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
6
Давид Альбельда
(К)
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
17
Жонас
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
20
Адриан
ЛВ
5
Тиагу
(К)
ЦП
10
Диего
АП
66
Арда Туран
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Тино Коста
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
9
Педро Мартин
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Алвес
18
Альба
20
Кошта
23
Рами
19
Барраган
8
Фегули
10
Парехо
6
Альбельда
17
Жонас
20
Каналес
9
Сольдадо
3-2-1-3-1
1
Куртуа
4
Суарес
2
Годин
13
Миранда
20
Хуанфран
16
Луис
5
Тиагу
66
Туран
10
Диего
20
Адриан
9
Фалькао
20
Каналес
22
Матье
22
Матье
20
Каналес
10
Парехо
8
Коста
8
Коста
10
Парехо
17
Жонас
20
Адурис
20
Адурис
17
Жонас
10
Диего
6
Коке
6
Коке
10
Диего
4
Суарес
14
Габи
14
Габи
4
Суарес
66
Туран
11
Сальвио
11
Сальвио
66
Туран
Остались в запасе
Валенсия
Атлетико
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
9
Педро Мартин
ЦФ
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Остались в запасе
9
Педро Мартин
ЦФ
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Валенсия - Атлетико
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ" 22:50 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 22:55 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 2 (HD)" 22:55 (прямая)
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