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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Валенсия
Атлетико - Валенсия: обзор матча 15 декабря 2013
Атлетико
15.12.2013, воскресенье, 23:59
Испания. Примера, 16 тур
3 : 0
Завершен
Валенсия
59'
Д. Коста
63'
Р. Гарсия
81'
Д. Коста (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Валенсия
Замена
Адриан
️️️️
А. Туран
85'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Д. Коста
81'
76'
Замена
П. Пьятти
️️️️
А. Гуардадо
74'
Желтая карточка
В. Руис
Пенальти не реализован!
Д. Коста
74'
66'
Замена
Д. Пабон
️️️️
С. Фегули
ГОЛ! 2:0!
Р. Гарсия
63'
62'
Замена
П. Алькасер
️️️️
Жонас
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Д. Вилья
61'
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
Пас отдал
Д. Годин
59'
45'
Желтая карточка
Д. Парехо
Желтая карточка
Д. Коста
45'
Желтая карточка
Хуанфран
36'
16'
Желтая карточка
С. Фегули
12'
Желтая карточка
О. Ромеу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
66
Арда Туран
ЦП
6
Коке
ЦП
5
Тиагу
ЦП
14
Габи
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
11
Дорлан Пабон
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-4-2
1
Куртуа
16
Луис
2
Годин
13
Миранда
20
Хуанфран
66
Туран
5
Тиагу
14
Габи
6
Коке
7
Вилья
19
Коста
4-1-3-1-1
25
Алвес
19
Барраган
22
Матье
4
Руис
24
Бернат
8
Фегули
18
Гуардадо
21
Ромеу
10
Парехо
20
Каналес
17
Жонас
7
Вилья
14
Гарсия
14
Гарсия
7
Вилья
66
Туран
20
Адриан
20
Адриан
66
Туран
18
Гуардадо
10
Пьятти
10
Пьятти
18
Гуардадо
8
Фегули
11
Пабон
11
Пабон
8
Фегули
17
Жонас
9
Алькасер
9
Алькасер
17
Жонас
Остались в запасе
Атлетико
Валенсия
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
8
Оливер Торрес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Висенте Гуаита
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
Главный тренер
Мирослав Джукич
Остались в запасе
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
8
Оливер Торрес
ЦП
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Мирослав Джукич
Статистика матча Атлетико - Валенсия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
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