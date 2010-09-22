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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Атлетико
Валенсия - Атлетико: обзор матча 22 сентября 2010
Валенсия
22.09.2010, среда, 23:55
Испания. Примера, 4 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
83'
А. Адурис
19'
Симау
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Атлетико
+3
Замена
Х. Валера
️️️️
Симау
+2
Желтая карточка
М. Суарес
+2
Желтая карточка
Д. Коста
Желтая карточка
П. Ассунсао
ГОЛ! 1:1!
А. Адурис
Пас отдал
Д. Альбельда
Замена
М. Суарес
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Ф. Мерида
️️️️
Х. Антонио Рейес
Желтая карточка
Х. Мата
Замена
Ж. Альба
️️️️
Ж. Матье
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Хоакин
Желтая карточка
Х. Мадуро
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
А. Домингес
Желтая карточка
Д. Альбельда
+1
Желтая карточка
Ж. Матье
19'
ГОЛ! 0:1!
Симау
Пас отдал
А. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
10
Алехандро Домингес
АП
64
Хуан Мата
АП
17
Хоакин
(К)
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
(К)
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
21
Луис Переа
ПЗ
20
Симау
ЛП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ПП
19
Диего Коста
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Бруно
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Атлетико
1
Жоэль
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
5
Хуанито
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
4-2-3-1
1
Санчес
22
Матье
20
Кошта
23
Мадуро
23
Мигел
6
Альбельда
8
Коста
10
Домингес
64
Мата
17
Хоакин
20
Адурис
4-4-2
43
Де Хеа
21
Переа
18
Домингес
2
Годин
3
Лопес
19
Рейес
12
Ассунсао
14
Гарсия
20
Симау
10
Форлан
19
Коста
22
Матье
18
Альба
18
Альба
22
Матье
17
Хоакин
19
Эрнандес
19
Эрнандес
17
Хоакин
10
Домингес
9
Сольдадо
9
Сольдадо
10
Домингес
14
Гарсия
4
Суарес
4
Суарес
14
Гарсия
20
Симау
20
Валера
20
Валера
20
Симау
19
Рейес
8
Мерида
8
Мерида
19
Рейес
Остались в запасе
Валенсия
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Бруно
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Жоэль
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
5
Хуанито
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Бруно
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
5
Хуанито
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Валенсия - Атлетико
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 23:55 (прямая)
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