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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Валенсия
Атлетико - Валенсия: обзор матча 31 марта 2013
Атлетико
31.03.2013, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 29 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
6'
Р. Фалькао
5'
Жонас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Валенсия
Желтая карточка
Ф. Луис
90'
+1
83'
Замена
Х. Виера
️️️️
П. Пьятти
Желтая карточка
Коке
79'
75'
Желтая карточка
Ж. Перейра
67'
Замена
С. Каналес
️️️️
Э. Банега
65'
Замена
А. Сиссоко
️️️️
Н. Вальдес
Желтая карточка
Д. Коста
63'
52'
Желтая карточка
П. Пьятти
42'
Желтая карточка
Д. Парехо
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Туран
27'
ГОЛ! 1:1!
Р. Фалькао
Пас отдал
А. Туран
6'
5'
ГОЛ! 0:1!
Жонас
Пас отдал
Ж. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Габи
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
6
Коке
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
17
Жонас
ЦФ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Тиагу
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
26
Али Сиссоко
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Хонатан Виера
АП
3-2-3-2
1
Куртуа
4
Суарес
2
Годин
13
Миранда
16
Луис
22
Манкильо
14
Габи
66
Туран
6
Коке
19
Коста
9
Фалькао
3-4-1-2
25
Алвес
20
Кошта
22
Матье
27
Перейра
11
Банега
10
Парехо
8
Коста
18
Гуардадо
10
Пьятти
16
Вальдес
17
Жонас
66
Туран
14
Гарсия
14
Гарсия
66
Туран
16
Вальдес
26
Сиссоко
26
Сиссоко
16
Вальдес
11
Банега
20
Каналес
20
Каналес
11
Банега
10
Пьятти
10
Виера
10
Виера
10
Пьятти
Остались в запасе
Атлетико
Валенсия
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Тиагу
ЦП
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Ката Диас
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
5
Тиагу
ЦП
20
Адриан
ЦФ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Атлетико - Валенсия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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