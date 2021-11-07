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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Атлетико
Валенсия - Атлетико: обзор матча 07 ноября 2021
Валенсия
07.11.2021, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 13 тур
3 : 3
Завершен
Атлетико
50'
С. Савич (АГ)
90+2'
У. Дуро
90+6'
У. Дуро
35'
Л. Суарес
58'
А. Гризманн
62'
Ш. Врсалько
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Атлетико
ГОЛ! 3:3!
У. Дуро
Пас отдал
Г. Гедеш
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
А. Гризманн
Желтая карточка
Ю. Муса
90'
+4
ГОЛ! 2:3!
У. Дуро
Пас отдал
Х. Луис Гайя
90'
+2
90'
Желтая карточка
Я. Карраско
87'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Р. Де Пауль
87'
Замена
Э. Эррера
️️️️
Л. Суарес
Замена
М. Вальехо
️️️️
О. Альдрете
86'
Замена
К. Куандреди
️️️️
К. Солер
85'
Замена
У. Дуро
️️️️
Э. Кошта
85'
Желтая карточка
У. Гильямон
76'
73'
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
А. Корреа
Замена
М. Андре
️️️️
Д. Васс
65'
Замена
Ю. Муса
️️️️
У. Рачич
65'
62'
ГОЛ! 1:3!
Ш. Врсалько
58'
ГОЛ! 1:2!
А. Гризманн
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Савич
50'
35'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Пас отдал
А. Корреа
8'
Замена
Ш. Врсалько
️️️️
К. Триппьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Урош Рачич
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
11
Элдер Кошта
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Валенсия
1
Хауме
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
5
Сесар Таррега
ЦП
88
Коба Куандреди
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
4-2-2-2
24
Силлессен
14
Гайя
4
Дьякаби
15
Альдрете
20
Фулкье
22
Гильямон
10
Рачич
10
Васс
18
Солер
11
Гедеш
11
Кошта
4-2-2-2
13
Облак
2
Триппьер
22
Эрмосо
15
Савич
20
Хименес
7
Де Пауль
6
Коке
10
Корреа
10
Карраско
9
Суарес
7
Гризманн
15
Альдрете
21
Вальехо
21
Вальехо
15
Альдрете
18
Солер
88
Куандреди
88
Куандреди
18
Солер
10
Рачич
80
Муса
80
Муса
10
Рачич
10
Васс
10
Андре
10
Андре
10
Васс
11
Кошта
9
Дуро
9
Дуро
11
Кошта
2
Триппьер
24
Врсалько
24
Врсалько
2
Триппьер
9
Суарес
16
Эррера
16
Эррера
9
Суарес
10
Корреа
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
10
Корреа
7
Де Пауль
79
Феликс
79
Феликс
7
Де Пауль
Остались в запасе
Валенсия
Атлетико
1
Хауме
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
5
Сесар Таррега
ЦП
11
Алекс Санчес
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
5
Сесар Таррега
ЦП
11
Алекс Санчес
ЛВ
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Валенсия - Атлетико
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
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