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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Валенсия
Атлетико - Валенсия: обзор матча 24 апреля 2019
Атлетико
24.04.2019, среда, 20:30
Испания. Примера, 34 тур
3 : 2
Завершен
Валенсия
9'
А. Мората
49'
А. Гризманн
81'
А. Корреа
36'
К. Гамейро
77'
Д. Парехо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Валенсия
90'
+2
Желтая карточка
М. Дьякаби
ГОЛ! 3:2!
А. Корреа
Пас отдал
Т. Парти
81'
77'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Парехо
Желтая карточка
С. Ньигес
76'
73'
Желтая карточка
Р. Собрино
Желтая карточка
Ф. Луис
56'
ГОЛ! 2:1!
А. Гризманн
Пас отдал
Т. Лемар
49'
Желтая карточка
А. Мората
47'
36'
ГОЛ! 1:1!
К. Гамейро
Пас отдал
С. Мина
22'
Желтая карточка
К. Солер
ГОЛ! 1:0!
А. Мората
Пас отдал
Хуанфран
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
20
Хуанфран
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
16
Филипе Луис
ЦЗ
16
Родри
ОП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
18
Томас Парти
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
9
Ферран Торрес
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Облак
20
Хуанфран
2
Годин
16
Луис
15
Савич
16
Родри
8
Ньигес
6
Коке
18
Лемар
21
Мората
7
Гризманн
3-1-3-1-2
33
Нето
4
Дьякаби
24
Гарай
14
Гайя
13
Коклен
10
Васс
18
Солер
10
Парехо
11
Гедеш
77
Мина
9
Гамейро
Остались в запасе
Атлетико
Валенсия
1
Антонио Адан
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
7
Витоло
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
9
Ферран Торрес
ПВ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
7
Витоло
ЛВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
9
Ферран Торрес
ПВ
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Атлетико - Валенсия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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