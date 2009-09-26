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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Атлетико
Валенсия - Атлетико: обзор матча 26 сентября 2009
Валенсия
26.09.2009, суббота, 23:55
Испания. Примера, 5 тур
2 : 2
Завершен
Атлетико
25'
П. Эрнандес
28'
Д. Вилья
8'
С. Агуэро
90+2'
М. Родригес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Атлетико
+2
ГОЛ! 2:2!
М. Родригес
Желтая карточка
П. Эрнандес
Желтая карточка
Д. Сильва
Желтая карточка
Д. Вилья
Замена
Хоакин
️️️️
Х. Мата
Замена
️️️️
Э. Банега
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
К. Сантана
Замена
М. Родригес
️️️️
Симау
Замена
Хуанито
️️️️
Х. Валера
Травма
Х. Валера
ГОЛ! 2:1!
Д. Вилья
Пас отдал
Д. Сильва
ГОЛ! 1:1!
П. Эрнандес
Пас отдал
Э. Банега
ГОЛ! 0:1!
С. Агуэро
Пас отдал
Д. Форлан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
24
Карлос Марчена
(К)
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
21
Давид Сильва
АП
64
Хуан Мата
АП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Атлетико
13
Роберто
ВР
3
Антонио Лопес
(К)
ЛЗ
30
Томаш Уйфалуши
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
23
Клебер Сантана
ЦП
20
Симау
ПП
10
Диего Форлан
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
0
Рубен Бараха
ЦП
21
Мичел
ЦП
17
Хоакин
ПВ
19
Никола Жигич
ЦФ
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
5
Хуанито
ЦЗ
6
Коке
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
4-2-3-1
13
Мойя
22
Матье
5
Деальберт
4
Алексис
2
Бруно
24
Марчена
11
Банега
19
Эрнандес
64
Мата
21
Сильва
7
Вилья
4-4-2
13
Роберто
20
Валера
30
Уйфалуши
21
Переа
3
Лопес
20
Симау
12
Ассунсао
23
Сантана
14
Хурадо
10
Агуэро
10
Форлан
64
Мата
17
Хоакин
17
Хоакин
64
Мата
20
Валера
5
Хуанито
5
Хуанито
20
Валера
23
Сантана
19
Рейес
19
Рейес
23
Сантана
20
Симау
11
Родригес
11
Родригес
20
Симау
Остались в запасе
Валенсия
Атлетико
1
Сесар Санчес
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
0
Рубен Бараха
ЦП
21
Мичел
ЦП
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
43
Давид Де Хеа
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
6
Коке
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
0
Рубен Бараха
ЦП
21
Мичел
ЦП
19
Никола Жигич
ЦФ
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
6
Коке
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Абель Ресино
Статистика матча Валенсия - Атлетико
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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