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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Атлетико
Валенсия - Атлетико: обзор матча 27 апреля 2014
Валенсия
27.04.2014, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 35 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
43'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Атлетико
90'
+3
Замена
Т. Алдервейрелд
️️️️
Х. Соса
90'
+1
Красная карточка
Хуанфран
Желтая карточка
Э. Варгас
90'
Желтая карточка
Х. Фуэго
86'
Замена
Ф. Картабия
️️️️
Жонас
82'
71'
Желтая карточка
Д. Годин
69'
Замена
Х. Соса
️️️️
Р. Гарсия
Замена
С. Фегули
️️️️
А. Барраган
62'
59'
Замена
А. Туран
️️️️
Д. Вилья
Замена
Э. Варгас
️️️️
Д. Парехо
54'
43'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гарсия
Пас отдал
Габи
Желтая карточка
Жонас
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
5
Тиагу
ЦП
14
Габи
ЦП
7
Давид Вилья
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Валенсия
0
Эктор Писана
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
20
Сейду Кейта
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
10
Диего
АП
20
Адриан
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Гуаита
20
Кошта
22
Матье
27
Перейра
14
Гайя
19
Барраган
10
Парехо
18
Фуэго
10
Пьятти
17
Жонас
9
Алькасер
4-3-3
1
Куртуа
20
Хуанфран
13
Миранда
2
Годин
16
Луис
6
Коке
5
Тиагу
14
Габи
19
Коста
14
Гарсия
7
Вилья
19
Барраган
8
Фегули
8
Фегули
19
Барраган
17
Жонас
10
Картабия
10
Картабия
17
Жонас
10
Парехо
11
Варгас
11
Варгас
10
Парехо
Соса
23
Алдервейрелд
23
Алдервейрелд
Соса
14
Гарсия
7
Соса
7
Соса
14
Гарсия
7
Вилья
66
Туран
66
Туран
7
Вилья
Остались в запасе
Валенсия
Атлетико
0
Эктор Писана
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Даниэль Арансубиа
ВР
10
Диего
АП
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
0
Эктор Писана
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
20
Сейду Кейта
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Даниэль Арансубиа
ВР
10
Диего
АП
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Валенсия - Атлетико
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
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