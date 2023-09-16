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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Атлетико
Валенсия - Атлетико: обзор матча 16 сентября 2023
Валенсия
16.09.2023, суббота, 17:15
Испания. Примера, 5 тур
3 : 0
Завершен
Атлетико
5'
У. Дуро
34'
У. Дуро
54'
Х. Гуэрра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Атлетико
86'
Желтая карточка
П. Барриос
Замена
У. Гильямон
️️️️
У. Дуро
83'
Замена
С. Таррега
️️️️
Т. Корреа
83'
74'
Желтая карточка
С. Ньигес
Замена
С. Амалла
️️️️
А. Алмейда
70'
Замена
Д. Озкаджар
️️️️
Х. Луис Гайя
70'
62'
Замена
Х. Хименес
️️️️
А. Гризманн
62'
Замена
С. Ньигес
️️️️
М. Эрмосо
Желтая карточка
Г. Мамардашвили
56'
ГОЛ! 3:0!
Х. Гуэрра
Пас отдал
Т. Корреа
54'
46'
Замена
Н. Молина
️️️️
Р. Рикельме
46'
Замена
А. Корреа
️️️️
С. Савич
44'
Замена
Х. Галан
️️️️
Т. Лемар
37'
Желтая карточка
А. Гризманн
36'
Желтая карточка
М. Льоренте
ГОЛ! 2:0!
У. Дуро
Пас отдал
Ф. Перес
34'
23'
Желтая карточка
М. Эрмосо
ГОЛ! 1:0!
У. Дуро
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
18
Пепелу
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
21
Селим Амалла
ЦП
11
Роман Яремчук
ЦФ
9
Марио Домингес
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
4-3-2-1
25
Мамардашвили
14
Гайя
4
Дьякаби
3
Москера
14
Корреа
8
Гуэрра
18
Пепелу
8
Алмейда
21
Перес
7
Каньос
9
Дуро
3-3-2-2
13
Облак
3
Аспиликуэта
22
Эрмосо
15
Савич
28
Витсель
14
Льоренте
8
Барриос
17
Рикельме
18
Лемар
21
Мората
7
Гризманн
14
Гайя
39
Озкаджар
39
Озкаджар
14
Гайя
14
Корреа
5
Таррега
5
Таррега
14
Корреа
9
Дуро
22
Гильямон
22
Гильямон
9
Дуро
8
Алмейда
21
Амалла
21
Амалла
8
Алмейда
18
Лемар
22
Галан
22
Галан
18
Лемар
7
Гризманн
20
Хименес
20
Хименес
7
Гризманн
17
Рикельме
20
Молина
20
Молина
17
Рикельме
22
Эрмосо
8
Ньигес
8
Ньигес
22
Эрмосо
15
Савич
10
Корреа
10
Корреа
15
Савич
Остались в запасе
Валенсия
Атлетико
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
11
Роман Яремчук
ЦФ
9
Марио Домингес
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
16
Самуэль Лино
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
11
Роман Яремчук
ЦФ
9
Марио Домингес
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
13
Иво Грбич
ВР
16
Самуэль Лино
ЛВ
Главный тренер
Рубен Бараха
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Валенсия - Атлетико
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Атлетико
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Информация о матче
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