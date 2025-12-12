Введите ваш ник на сайте
«Ливерпуль» – «Брайтон»: прогноз и ставки на матч 13 декабря 2025 с коэффициентом 1.78

12 декабря 2025 9:24
Ливерпуль - Брайтон
13 дек. 2025, суббота 18:00 | Англия. Премьер-лига, 16 тур
Перейти в онлайн матча
1.78
Обе забьют — да
Сделать ставку

Матч на «Энфилде» завершит субботнюю программу тура АПЛ и обещает быть насыщенным событиями. Обе команды находятся рядом в таблице, имеют одинаковое количество очков и демонстрируют схожий игровой профиль – активный футбол с упором на атаку, но при этом не всегда надeжную оборону. В таких условиях встреча располагает к открытому сценарию с моментами у обоих ворот.

«Ливерпуль»

Мерсисайдцы проводят нестабильный сезон, что отражается на положении в середине таблицы. При этом команда не проигрывает три тура подряд и регулярно забивает: голы были в каждом из последних матчей чемпионата. За пять последних игр «Ливерпуль» забил 8 мячей, но столько же и пропустил, что подчeркивает проблемы в обороне. На своeм поле команда традиционно действует агрессивнее и уверенно чувствует себя против «Брайтона», не проигрывая в 9 из 11 домашних очных встреч.

«Брайтон»

Гости выглядят чуть стабильнее по результатам, но также не лишены уязвимостей. «Брайтон» забивает в четырeх турах подряд и в среднем отличается 1.6 гола за матч, однако регулярно допускает ошибки у своих ворот. За пять последних игр команда пропустила 6 мячей, что создаeт сложности при матчах с соперниками, активно использующими фланги и высокий прессинг. Против «Ливерпуля» «Брайтон» тоже стабильно находит свои шансы – голы были в 8 последних очных матчах.

Факты о командах

«Ливерпуль»

  • Забивает в 5 последних матчах
  • Средняя результативность – 1.60 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.60 гола
  • Не проигрывает «Брайтону» дома в 9 из 11 матчей
  • Забивает в 6 последних очных встречах

«Брайтон»

  • Забивает в 4 последних матчах
  • В среднем 1.60 гола за игру
  • Пропускает 1.20 гола за матч
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних игр
  • Забивает «Ливерпулю» в 8 очных матчах подряд

Личные встречи
60% (12)
20% (4)
20% (4)
44
Забитых мячей
26
2.2
В среднем за матч
1.3
6:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  6:1
Самая крупная ничья:  3:3
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Брайтон
3 : 2
19.05.2025
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ливерпуль
2 : 1
02.11.2024
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брайтон
2 : 3
30.10.2024
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Ливерпуль
2 : 1
31.03.2024
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Брайтон
2 : 2
08.10.2023
Ливерпуль
Англия. Кубок, 1/16 финала
Брайтон
2 : 1
29.01.2023
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Брайтон
3 : 0
14.01.2023
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
3 : 3
01.10.2022
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Брайтон
0 : 2
12.03.2022
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ливерпуль
2 : 2
30.10.2021
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Ливерпуль
0 : 1
03.02.2021
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
1 : 1
28.11.2020
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Брайтон
1 : 3
08.07.2020
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Ливерпуль
2 : 1
30.11.2019
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Брайтон
0 : 1
12.01.2019
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ливерпуль
1 : 0
25.08.2018
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Ливерпуль
4 : 0
13.05.2018
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Брайтон
1 : 5
02.12.2017
Ливерпуль
Англия. Кубок, 1/8 финала
Ливерпуль
6 : 1
19.02.2012
Брайтон
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
Брайтон
1 : 2
21.09.2011
Ливерпуль
Показать все

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Брайтон»

Статистика и текущая форма команд указывают на высокую вероятность результативного футбола. Оба клуба регулярно забивают, при этом оборона не отличается стабильностью. «Ливерпуль» будет активно играть первым номером, а «Брайтон» способен наказать за ошибки на переходах. В таких условиях логичным выглядит выбор ставки на обмен голами, а также вариант с общим тоталом.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.78
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.85

1.78
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Брайтон Ливерпуль
Рекомендуем
