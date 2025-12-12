Матч на «Энфилде» завершит субботнюю программу тура АПЛ и обещает быть насыщенным событиями. Обе команды находятся рядом в таблице, имеют одинаковое количество очков и демонстрируют схожий игровой профиль – активный футбол с упором на атаку, но при этом не всегда надeжную оборону. В таких условиях встреча располагает к открытому сценарию с моментами у обоих ворот.

«Ливерпуль»

Мерсисайдцы проводят нестабильный сезон, что отражается на положении в середине таблицы. При этом команда не проигрывает три тура подряд и регулярно забивает: голы были в каждом из последних матчей чемпионата. За пять последних игр «Ливерпуль» забил 8 мячей, но столько же и пропустил, что подчeркивает проблемы в обороне. На своeм поле команда традиционно действует агрессивнее и уверенно чувствует себя против «Брайтона», не проигрывая в 9 из 11 домашних очных встреч.

«Брайтон»

Гости выглядят чуть стабильнее по результатам, но также не лишены уязвимостей. «Брайтон» забивает в четырeх турах подряд и в среднем отличается 1.6 гола за матч, однако регулярно допускает ошибки у своих ворот. За пять последних игр команда пропустила 6 мячей, что создаeт сложности при матчах с соперниками, активно использующими фланги и высокий прессинг. Против «Ливерпуля» «Брайтон» тоже стабильно находит свои шансы – голы были в 8 последних очных матчах.

Факты о командах

«Ливерпуль»

Забивает в 5 последних матчах

Средняя результативность – 1.60 гола за игру

Пропускает в среднем 1.60 гола

Не проигрывает «Брайтону» дома в 9 из 11 матчей

Забивает в 6 последних очных встречах

«Брайтон»