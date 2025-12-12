12 декабря 2025 10:30
Боруссия М - Вольфсбург
13 дек. 2025, суббота 17:30 | Германия. Бундеслига, 14 тур
13 декабря в 14-м туре немецкой Бундеслиги сыграю «Боруссия» Менхенгладбах и «Вольфсбург». Игра состоится в Менхенгладбахе, начало – в 17:30 (мск).
«Боруссия» М
Команда Ойгена Полянски набрал 16 очков и занимает 10-е место. «Боруссия» добыла 4 победы, 4 ничьих и потерпела 5 поражений, разница мячей – 17:19.
Последние результаты «Боруссии»:
- 05.12.25 «Майнц» – «Боруссия» М – 0:1;
- 02.12.25 «Боруссия» М – «Санкт-Паули» – 1:2;
- 28.11.25 «Боруссия» М – РБ «Лейпциг» – 0:0.
«Вольфсбург»
«Вольфсбург» набрал 12 очков и занимает 15-е место. Подопечные Даниэля Бауэра добыли 3 победы, 3 ничьих и потерпели 7 поражений, разница мячей – 17:23.
Предыдущие результаты «Вольфсбурга»:
- 06.12.25 «Вольфсбург» – «Унион» – 3:1;
- 30.11.25 «Айнтрахт» – «Вольфсбург» – 1:1;
- 22.11.25 «Вольфсбург» – «Байер» – 1:3.
Очные встречи
- 17.05.25 «Боруссия» М – «Вольфсбург» – 0:1;
- 14.01.25 «Вольфсбург» – «Боруссия» М – 5:1;
- 07.04.24 «Вольфсбург» – «Боруссия» М – 1:3;
- 05.12.23 «Боруссия» М – «Вольфсбург» – 1:0;
- 10.11.23 «Боруссия» М – «Вольфсбург» – 4:0.
Прогноз на матч «Боруссия» М – «Вольфсбург»
В прошлом сезоне «волки» дважды обыграли гладбахцев, но сейчас фаворитом выглядит «Боруссия».
Прогноз – П1 с кф. 1.95.
Прогноз на точный счет – 2:1 с кф. 9.00.