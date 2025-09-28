Введите ваш ник на сайте
«Телстар» – «Гоу Эхед Иглс»: прогноз и ставки на матч 28 сентября 2027 с коэффициентом 9.50

28 сентября 2025 9:47
Телстар - Гоу Эхед Иглс
28 сент. 2025, воскресенье 17:45 | Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Перейти в онлайн матча
Победа «Гоу Эхед Иглс» со счетом 2:1
В воскресенье, 28 сентября, в 7-м туре голландской Эредивизии сыграют «Телстар» и «Гоу Эхед Иглс». Матч пройдет в Велсен-Зуиде, начало – в 17:45 (мск).

«Телстар»

Команда Антони Корреа находится на предпоследней позиции в Эредивизии, набрав 4 очка. «Телстар» добыл 1 победу, 1 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей – 5:11.

Последние результаты «Телстара» в Эредивизии:

  • 20.09.25 «Гронинген» – «Телстар» – 2:0;
  • 14.09.25 «Телстар» – «Фортуна» – 1:3;
  • 30.08.25 ПСВ – «Телстар» – 0:2.

«Гоу Эхед Иглс»

«Гоу Эхед Иглс» набрал 9 очков и занимает 10-е место в таблице. Подопечные Мелвина Була добыли 2 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 11:9.

Предыдущие результаты «Гоу Эхед Иглс»:

  • 25.09.25 «Гоу Эхед Иглс» – ФКСБ – 0:1 Лига Европы;
  • 21.09.25 «Зволле» – «Гоу Эхед Иглс» – 0:2 Эредивизия;
  • 13.09.25 «Гоу Эхед Иглс» – «Волендам» – 3:0 Эредивизия.

Очные встречи

  • 13.02.21 «Гоу Эхед Иглс» – «Телстар» – 1:0;
  • 10.11.20 «Телстар» – «Гоу Эхед Иглс» – 1:2;
  • 17.11.19 «Телстар» – «Гоу Эхед Иглс» – 0:2;
  • 01.04.19 «Гоу Эхед Иглс» – «Телстар» – 2:3.

Прогноз на матч «Телстар» – «Гоу Эхед Иглс»

Даже тяжелый матч Лиги Европы не должен помешать гостям победить. Прогноз на точный счет – 1:2 с коэффициентом 9.50.

Победа «Гоу Эхед Иглс» со счетом 2:1
Автор: Орлов Максим
Нидерланды. Эредивизие Гоу Эхед Иглс Телстар
Рекомендуем
