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  • «Лион» – «Гоу Эхед Иглс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

«Лион» – «Гоу Эхед Иглс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

11 декабря 2025, 21:50
Лион
11.12.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 6 тур
2 : 1
Завершен
Гоу Эхед Иглс
3' А. Морейра 11' П. Шулц
6' М. Смит
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
44
Халис Мера
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
8
Корентен Толиссо
(К) ЦП
15
Павел Шулц
АП
98
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Афонсу Морейра
ЛВ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Гоу Эхед Иглс
22
Jari De Busser
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
29
Аске Адельгор
ЛЗ
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
20
Матс Дейл
(К) ПЗ
21
Мелле Меленстен
ОП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
17
Mathis Suray
ЦП
49
Милан Смит
ЦФ
8
Evert Linthorst
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Лион
1
Доминик Грейф
ВР
16
Абнер
ЛЗ
28
Téo Barisic
ЦЗ
7
Адам Карабец
ЦП
46
Tiago Gonçalves
ЦП
39
Матис Де Карвалью
ЦП
11
Алехандро Гомес Родригес
ЦФ
14
Enzo Molebe
ЦФ
84
Адиль Амдани
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
33
Nando Verdoni
ВР
1
Лука Плогман
ВР
30
Sven Jansen
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
32
Oscar Pettersson
ЦП
34
Yassir Rahmouni
ЦП
6
Калвин Твигт
ЦП
7
Якоб Бреум
ЛВ
11
Оскар Сивертсен
ПВ
27
Finn Stokkers
ЦФ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
2-5-2-1
40
Дескамп
3
Тальяфико
19
Ниахате
22
Мата
44
Мера
23
Мортон
8
Толиссо
98
Мэйтленд-Найлс
17
Морейра
15
Шулц
10
Сатриано
3-3-2-2
22
5
Джеймс
25
ван Звам
4
Крамер
20
Дейл
21
Меленстен
29
Адельгор
24
Гаудмейн
17
8
49
Смит
10
Сатриано
16
Абнер
16
Абнер
10
Сатриано
17
Морейра
7
Карабец
7
Карабец
17
Морейра
44
Мера
39
Де Карвалью
39
Де Карвалью
44
Мера
8
Толиссо
11
Гомес Родригес
11
Гомес Родригес
8
Толиссо
8
6
Твигт
6
Твигт
8
29
Адельгор
7
Бреум
7
Бреум
29
Адельгор
25
ван Звам
27
27
25
ван Звам
24
Гаудмейн
16
Эдвардсен
16
Эдвардсен
24
Гаудмейн
Остались в запасе
Лион
Гоу Эхед Иглс
1
Доминик Грейф
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
46
Tiago Gonçalves
ЦП
14
Enzo Molebe
ЦФ
84
Адиль Амдани
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
33
Nando Verdoni
ВР
1
Лука Плогман
ВР
30
Sven Jansen
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
32
Oscar Pettersson
ЦП
34
Yassir Rahmouni
ЦП
11
Оскар Сивертсен
ПВ
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
46
Tiago Gonçalves
ЦП
14
Enzo Molebe
ЦФ
84
Адиль Амдани
ЦФ
Остались в запасе
33
Nando Verdoni
ВР
1
Лука Плогман
ВР
30
Sven Jansen
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
32
Oscar Pettersson
ЦП
34
Yassir Rahmouni
ЦП
11
Оскар Сивертсен
ПВ
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Лион - Гоу Эхед Иглс
1
2
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
6
8
Офсайды
1
2
Количество передач
661
409
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
3.06
0.47
xGP (предотвращенные голы)
-0.3
-0.3

Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Гоу Эхед Иглс», 6-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Гоу Эхед Иглс»

«Лион» – «Гоу Эхед Иглс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Гоу Эхед Иглс Лион
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