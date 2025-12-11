11.12.2025, четверг, 23:00
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы, 6 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Лион
Лион
2-5-2-1
40
Дескамп
3
Тальяфико
19
Ниахате
22
Мата
44
Мера
23
Мортон
8
Толиссо
98
Мэйтленд-Найлс
17
Морейра
15
Шулц
10
Сатриано
3-3-2-2
22
5
Джеймс
25
ван Звам
4
Крамер
20
Дейл
21
Меленстен
29
Адельгор
24
Гаудмейн
17
8
49
Смит
10
Сатриано
16
Абнер
16
Абнер
10
Сатриано
17
Морейра
7
Карабец
7
Карабец
17
Морейра
44
Мера
39
Де Карвалью
39
Де Карвалью
44
Мера
8
Толиссо
11
Гомес Родригес
11
Гомес Родригес
8
Толиссо
8
6
Твигт
6
Твигт
8
29
Адельгор
7
Бреум
7
Бреум
29
Адельгор
25
ван Звам
27
27
25
ван Звам
24
Гаудмейн
16
Эдвардсен
16
Эдвардсен
24
Гаудмейн
Остались в запасе
Лион
Гоу Эхед Иглс
1
Доминик Грейф
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
46
Tiago Gonçalves
ЦП
14
Enzo Molebe
ЦФ
84
Адиль Амдани
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
33
Nando Verdoni
ВР
1
Лука Плогман
ВР
30
Sven Jansen
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
32
Oscar Pettersson
ЦП
34
Yassir Rahmouni
ЦП
11
Оскар Сивертсен
ПВ
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
28
Téo Barisic
ЦЗ
46
Tiago Gonçalves
ЦП
14
Enzo Molebe
ЦФ
84
Адиль Амдани
ЦФ
Остались в запасе
33
Nando Verdoni
ВР
1
Лука Плогман
ВР
30
Sven Jansen
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
32
Oscar Pettersson
ЦП
34
Yassir Rahmouni
ЦП
11
Оскар Сивертсен
ПВ
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Лион - Гоу Эхед Иглс
1
2
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
6
8
Офсайды
1
2
Количество передач
661
409
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
3.06
0.47
xGP (предотвращенные голы)
-0.3
-0.3
Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Гоу Эхед Иглс», 6-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Гоу Эхед Иглс»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»