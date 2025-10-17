Введите ваш ник на сайте
ПСВ – «Гоу Эхед Иглс»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2027 с коэффициентом 1.75

17 октября 2025 14:11
ПСВ - Гоу Эхед Иглс
18 окт. 2025, суббота 19:45 | Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Перейти в онлайн матча
В субботу, 18 октября, в 9-м туре Эредивизи сыграют ПСВ и «Гоу Эхед Иглс». Игра состоится в Эйндховене, начало – в 19:45 (мск).

ПСВ

Команда Петера Боса находится на 2-й позиции, набрав 19 очков. ПСВ добыл 6 побед, 1 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 25:11.

Последние результаты ПСВ:

  • 04.10.25 «Зволле» – ПСВ – 0:4 Эредивизи;
  • 01.10.25 «Байер» – ПСВ – 1:1 ЛЧ;
  • 27.09.25 «Эксельсиор» – ПСВ – 1:2 Эредивизи.

«Гоу Эхед Иглс»

«Гоу Эхед Иглс» набрали 10 очков и занимают 10-е место. Подопечные Мелвина Гула добыли 2 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 14:14.

Предыдущие результаты «Гоу Эхед Иглс»:

  • 05.10.25 «Гоу Эхед Иглс» – НЕК – 1:1 Эредивизи;
  • 02.10.25 «Панатинаикос» – «Гоу Эхед Иглс» – 1:2 ЛЕ;
  • 28.09.25 «Телстар» – «Гоу Эхед Иглс» – 4:2 Эредивизи.

Очные встречи

  • 03.08.25 ПСВ – «Гоу Эхед Иглс» – 2:1;
  • 01.03.25 «Гоу Эхед Иглс» – ПСВ – 3:2;
  • 26.02.25 ПСВ – «Гоу Эхед Иглс» – 1:2;
  • 01.09.24 ПСВ – «Гоу Эхед Иглс» – 3:0;
  • 08.03.24 «Гоу Эхед Иглс» – ПСВ – 0:1.

Прогноз на матч ПСВ – «Гоу Эхед Иглс»

Хозяевам нужно добывать победу и продолжать погоню за «Фейеноордом». Однако «орлы» из года в год создают ПСВ проблемы.

  • Прогноз – «обе забьют + ТБ 2,5» с кф. 1.75.
  • Прогноз на точный счет – 3:1 с кф. 10.00.

Автор: Бестужев Павел
Нидерланды. Эредивизие Гоу Эхед Иглс ПСВ
