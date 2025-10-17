В субботу, 18 октября, в 9-м туре Эредивизи сыграют ПСВ и «Гоу Эхед Иглс». Игра состоится в Эйндховене, начало – в 19:45 (мск).

ПСВ

Команда Петера Боса находится на 2-й позиции, набрав 19 очков. ПСВ добыл 6 побед, 1 раз сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 25:11.

Последние результаты ПСВ:

04.10.25 «Зволле» – ПСВ – 0:4 Эредивизи;

01.10.25 «Байер» – ПСВ – 1:1 ЛЧ;

27.09.25 «Эксельсиор» – ПСВ – 1:2 Эредивизи.

«Гоу Эхед Иглс»

«Гоу Эхед Иглс» набрали 10 очков и занимают 10-е место. Подопечные Мелвина Гула добыли 2 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 14:14.

Предыдущие результаты «Гоу Эхед Иглс»:

05.10.25 «Гоу Эхед Иглс» – НЕК – 1:1 Эредивизи;

02.10.25 «Панатинаикос» – «Гоу Эхед Иглс» – 1:2 ЛЕ;

28.09.25 «Телстар» – «Гоу Эхед Иглс» – 4:2 Эредивизи.

Очные встречи

03.08.25 ПСВ – «Гоу Эхед Иглс» – 2:1;

01.03.25 «Гоу Эхед Иглс» – ПСВ – 3:2;

26.02.25 ПСВ – «Гоу Эхед Иглс» – 1:2;

01.09.24 ПСВ – «Гоу Эхед Иглс» – 3:0;

08.03.24 «Гоу Эхед Иглс» – ПСВ – 0:1.

Прогноз на матч ПСВ – «Гоу Эхед Иглс»

Хозяевам нужно добывать победу и продолжать погоню за «Фейеноордом». Однако «орлы» из года в год создают ПСВ проблемы.