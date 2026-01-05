6 января в рамках 19 тура Серии А «Лечче» на своем поле примет «Рому». Команды решают разные турнирные задачи: хозяева продолжают борьбу за сохранение места в элите, а гости нацелены на укрепление позиций в зоне еврокубков. Очная встреча приобретает важное значение для обеих сторон, особенно с учетом плотности таблицы в середине и нижней части чемпионата.

«Лечче»

«Лечче» после 17 туров набрал 17 очков и занимает 16 место. Команда находится недалеко от зоны вылета и вынуждена регулярно набирать очки в матчах с более статусными соперниками. В последних пяти турах «Лечче» забил 4 мяча, в среднем 0.80 за игру, при этом оборона остается уязвимой – 7 пропущенных голов за тот же отрезок. Ничья с «Ювентусом» в прошлом туре стала позитивным сигналом, но стабильности в результатах по-прежнему не хватает.

«Рома»

«Рома» подходит к матчу с 33 очками после 18 туров и занимает 5 место. Команда демонстрирует более высокий уровень организации игры и регулярно создает моменты у ворот соперников. В последних пяти матчах римляне забили 8 мячей и пропустили 4, сохраняя баланс между атакой и обороной. При этом выездные встречи остаются проблемной зоной – три последних гостевых матча Серии А завершились поражениями, что добавляет интриги перед поездкой в Лечче.

Факты о командах

«Лечче»

Забивает в среднем 0.80 гола за последние 5 матчей

Пропускает в среднем 1.40 гола за последние 5 игр

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Набрал очки в игре с «Ювентусом» в прошлом туре

«Рома»