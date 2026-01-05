Введите ваш ник на сайте
«Лечче» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 6 января 2026 с коэффициентом 1.75

05 января 2026 8:17
Лечче - Рома
06 янв. 2026, вторник 20:00 | Италия. Серия А, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Ромы»
Сделать ставку

6 января в рамках 19 тура Серии А «Лечче» на своем поле примет «Рому». Команды решают разные турнирные задачи: хозяева продолжают борьбу за сохранение места в элите, а гости нацелены на укрепление позиций в зоне еврокубков. Очная встреча приобретает важное значение для обеих сторон, особенно с учетом плотности таблицы в середине и нижней части чемпионата.

«Лечче»

«Лечче» после 17 туров набрал 17 очков и занимает 16 место. Команда находится недалеко от зоны вылета и вынуждена регулярно набирать очки в матчах с более статусными соперниками. В последних пяти турах «Лечче» забил 4 мяча, в среднем 0.80 за игру, при этом оборона остается уязвимой – 7 пропущенных голов за тот же отрезок. Ничья с «Ювентусом» в прошлом туре стала позитивным сигналом, но стабильности в результатах по-прежнему не хватает.

«Рома»

«Рома» подходит к матчу с 33 очками после 18 туров и занимает 5 место. Команда демонстрирует более высокий уровень организации игры и регулярно создает моменты у ворот соперников. В последних пяти матчах римляне забили 8 мячей и пропустили 4, сохраняя баланс между атакой и обороной. При этом выездные встречи остаются проблемной зоной – три последних гостевых матча Серии А завершились поражениями, что добавляет интриги перед поездкой в Лечче.

Факты о командах

«Лечче»

  • Забивает в среднем 0.80 гола за последние 5 матчей
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за последние 5 игр
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • Набрал очки в игре с «Ювентусом» в прошлом туре

«Рома»

  • Не проигрывает «Лечче» в 9 последних очных матчах
  • Забивает «Лечче» в 24 из 26 последних встреч
  • Забивает в среднем 1.60 гола за последние 5 матчей
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за последние 5 игр

Личные встречи
6% (1)
13% (2)
81% (13)
13
Забитых мячей
35
0.81
В среднем за матч
2.19
4:2
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  1:1
Италия. Серия А, 19 тур
Лечче
0 : 2
06.01.2026
Рома
Италия. Серия А, 30 тур
Лечче
0 : 1
29.03.2025
Рома
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
4 : 1
07.12.2024
Лечче
Италия. Серия А, 30 тур
Лечче
0 : 0
01.04.2024
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 1
05.11.2023
Лечче
Италия. Серия А, 22 тур
Лечче
1 : 1
11.02.2023
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
2 : 1
09.10.2022
Лечче
Италия. Кубок, 1/8 финала
Рома
3 : 1
20.01.2022
Лечче
Италия. Серия А, 25 тур
Рома
4 : 0
23.02.2020
Лечче
Италия. Серия А, 6 тур
Лечче
0 : 1
29.09.2019
Рома
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче
4 : 2
07.04.2012
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
2 : 1
20.11.2011
Лечче
Италия. Серия А, 28 тур
Лечче
1 : 2
04.03.2011
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
2 : 0
30.10.2010
Лечче
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
3 : 2
19.04.2009
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
0 : 3
23.11.2008
Рома
Показать все

Прогноз на матч «Лечче» – «Рома»

Разница в качестве игры и статистика очных встреч говорят в пользу гостей. «Рома» стабильно забивает этому сопернику и выглядит предпочтительнее по всем ключевым показателям. «Лечче» постарается сыграть компактно и сделать ставку на осторожный футбол, однако давление со стороны гостей должно принести результат. При этом хозяева способны воспользоваться редкими моментами у ворот соперника.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ромы» – коэффициент 1.75
  • Тотал меньше 3.0 голов – коэффициент 1.80

1.75
Победа «Ромы»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Италия. Серия А Рома Лечче
