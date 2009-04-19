Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Лечче
Рома - Лечче: обзор матча 19 апреля 2009
Рома
19.04.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 32 тур
3 : 2
Завершен
Лечче
3'
Ф. Тотти
12'
М. Бриги
61'
Ф. Тотти (П)
33'
Д. Мунари
57'
Д. Пападопулос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Лечче
Замена
В. Монтелла
️️️️
Ф. Тотти
+1
Замена
М. Кассетти
️️️️
Ж. Баптиста
Замена
А. Ардито
️️️️
С. Тирибокки
Красная карточка
Л. Арьятти
Замена
А. Седрик Конан
️️️️
Эдиньо
Желтая карточка
С. Диамутене
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Ф. Тотти
ГОЛ! 2:2!
Д. Пападопулос
Пас отдал
С. Тирибокки
ГОЛ! 2:1!
Д. Мунари
ГОЛ! 2:0!
М. Бриги
Пас отдал
М. Мотта
12'
Замена
Д. Пападопулос
️️️️
Ф. Касерта
ГОЛ! 1:0!
Ф. Тотти
Пас отдал
Ж. Баптиста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
0
Макс Тонетто
ЛЗ
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
6
Йон-Арне Риисе
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
7
Давид Писарро
ЛП
4
Маттео Бриги
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
20
Симоне Перротта
ПП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Лечче
22
Франческо Бенусси
ВР
3
Альберто Джулиатто
ЛЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
14
Фабиано
ЦЗ
3
Тициано Поленьи
ПЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
7
Андреа Дзанкетта
(К)
ЦП
4
Эдиньо
ЦП
11
Джанни Мунари
ПП
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
26
Фабио Касерта
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
51
Симоне Лориа
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
0
Филипе
ПП
11
Родриго Таддеи
ПП
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
21
Андреа Ардито
ЦП
25
Аксель Седрик Конан
ЦФ
33
Димитриос Пападопулос
ЦФ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
4-4-2
0
Тонетто
16
Диамутене
6
Риисе
16
Мотта
7
Писарро
4
Бриги
16
Де Росси
20
Перротта
10
Тотти
10
Баптиста
4-4-2
22
Бенусси
3
Поленьи
28
Эспозито
14
Фабиано
3
Джулиатто
11
Мунари
7
Дзанкетта
4
Эдиньо
0
Арьятти
26
Касерта
90
Тирибокки
10
Баптиста
27
Кассетти
27
Кассетти
10
Баптиста
10
Тотти
0
Монтелла
0
Монтелла
10
Тотти
90
Тирибокки
21
Ардито
21
Ардито
90
Тирибокки
4
Эдиньо
25
Конан
25
Конан
4
Эдиньо
26
Касерта
33
Пападопулос
33
Пападопулос
26
Касерта
Остались в запасе
Рома
Лечче
12
Жулио Сержио
ВР
51
Симоне Лориа
ЦЗ
0
Филипе
ПП
11
Родриго Таддеи
ПП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
21
Антонио Розати
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Остались в запасе
12
Жулио Сержио
ВР
51
Симоне Лориа
ЦЗ
0
Филипе
ПП
11
Родриго Таддеи
ПП
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Марио Беретта
Статистика матча Рома - Лечче
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Рома
Лечче
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
Бруну Фернандеш сматерился после камбэка «МЮ» с «Ромой» (3:2)
4 ноября
Лига чемпионов. «МЮ» ушел с 0:2 против «Ромы» (3:2), «Бавария» справилась с «Атлетико» (2:0)
4 ноября
2
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
«Фрозиноне» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 октября 2026
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+