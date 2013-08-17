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    Марио Беретта

    Тренер
    Имя Марио
    Фамилия Беретта
    Команда Сиена
    Гражданство Италия
    Дата рождения 30 октября 1959
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Брешиа 1 0 1 0 Сиена 4 3 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.08.2013 Болонья 1 : 0 Брешиа
    17.08.2013 Ливорно 0 : 1 Сиена
    03.12.2013 Болонья 1 : 2 Сиена
    15.01.2014 Катания 1 : 4 Сиена
    23.01.2014 Фиорентина 2 : 1 Сиена
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