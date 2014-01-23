Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011 Италия. Кубок 2009/2010 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Италия. Серия А 2007/2008