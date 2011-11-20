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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Лечче
Рома - Лечче: обзор матча 20 ноября 2011
Рома
20.11.2011, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 12 тур
2 : 1
Завершен
Лечче
25'
М. Пьянич
54'
Ф. Гаго
61'
А. Бертолаччи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Лечче
+4
Желтая карточка
Д. Корвиа
Желтая карточка
Р. Страссер
Замена
С. Перротта
️️️️
А. Рози
Замена
К. Паскуато
️️️️
К. Гроссмюллер
Замена
Л. Греко
️️️️
М. Пьянич
Желтая карточка
Ф. Гаго
Замена
К. Ободо
️️️️
Р. Оливера
Замена
Ф. Тотти
️️️️
Б. Кркич
ГОЛ! 2:1!
А. Бертолаччи
ГОЛ! 2:0!
Ф. Гаго
Пас отдал
М. Пьянич
Замена
Д. Бривио
️️️️
М. Карроццьери
ГОЛ! 1:0!
М. Пьянич
Пас отдал
Р. Таддеи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
9
Эрик Ламела
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Лечче
12
Жулио Сержио
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Рома
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
9
Эдвард Офере
ЛП
10
Кристиан Ободо
ЦП
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
3-4-1-2
1
Стекеленбург
5
Хайнце
24
Кьер
20
Рози
5
Гаго
16
Де Росси
15
Пьянич
11
Таддеи
9
Ламела
10
Освальдо
9
Кркич
4-5-1
12
Сержио
30
Оддо
80
Карроццьери
28
Эспозито
4
Томович
7
Куадрадо
83
Оливера
20
Гроссмюллер
3
Страссер
91
Бертолаччи
9
Корвиа
20
Рози
20
Перротта
20
Перротта
20
Рози
15
Пьянич
19
Греко
19
Греко
15
Пьянич
9
Кркич
10
Тотти
10
Тотти
9
Кркич
80
Карроццьери
28
Бривио
28
Бривио
80
Карроццьери
83
Оливера
10
Ободо
10
Ободо
83
Оливера
20
Гроссмюллер
8
Паскуато
8
Паскуато
20
Гроссмюллер
Остались в запасе
Рома
Лечче
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
81
Массимилиано Бенасси
ВР
9
Эдвард Офере
ЛП
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Остались в запасе
81
Массимилиано Бенасси
ВР
9
Эдвард Офере
ЛП
5
Мануэль Джиандонато
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Рома - Лечче
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
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