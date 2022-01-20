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Расписание матчей
Италия. Кубок
Рома - Лечче
Рома - Лечче: обзор матча 20 января 2022
Рома
20.01.2022, четверг, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
Лечче
40'
М. Кумбула
54'
Т. Абрахам
81'
Э. Шомуродов
14'
А. Калабрези
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Рома - Лечче
Замена
Н. Залевски
️️️️
Т. Абрахам
86'
ГОЛ! 3:1!
Э. Шомуродов
Пас отдал
Г. Мхитарян
81'
Желтая карточка
Т. Абрахам
76'
Желтая карточка
Р. Ибаньес
71'
68'
Замена
Д. Бьоркенгрен
️️️️
Т. Йоханн Хельгасон
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Ф. Афена-Гьян
64'
62'
Вторая желтая
М. Гарджуло
60'
Желтая карточка
М. Гарджуло
ГОЛ! 2:1!
Т. Абрахам
Пас отдал
Г. Мхитарян
54'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
Ж. Верету
46'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
К. Перес
46'
Замена
М. Винья
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
46'
46'
Замена
Ф. Лучионе
️️️️
К. Дермаку
46'
Замена
М. Кода
️️️️
Ф. Ди Мариано
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Ди Мариано
44'
Желтая карточка
Т. Йоханн Хельгасон
ГОЛ! 1:1!
М. Кумбула
Пас отдал
Т. Абрахам
40'
Желтая карточка
Ф. Афена-Гьян
38'
21'
Замена
Габриэл
️️️️
М. Блеве
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Калабрези
Пас отдал
А. Баррека
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
23
Карлес Перес
АП
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лечче
1
Марко Блеве
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
5
Марио Гарджуло
ЦП
29
Марчин Листковски
ЦФ
23
Франческо Ди Мариано
ЦФ
99
Марко Оливьери
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Матиас Винья
ЛЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
34
Джоэль Перссон
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Лечче
22
Габриэл
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ПЗ
23
Мортен Юльманн
ОП
37
Жан Маер
ЦП
6
Джон Бьоркенгрен
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
9
Массимо Кода
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
4-3-1-2
1
Патрисиу
2
Мэйтленд-Найлс
3
Ибаньес
3
Кумбула
2
Карсдорп
27
Оливейра
17
Верету
4
Кристанте
23
Перес
18
Абрахам
13
Афена-Гьян
4-1-2-3
1
Блеве
15
Жандре
55
Дермаку
33
Калабрези
3
Баррека
29
Бли
21
Хельгасон
5
Гарджуло
99
Оливьери
23
Ди Мариано
29
Листковски
23
Перес
22
Мхитарян
22
Мхитарян
23
Перес
18
Абрахам
59
Залевски
59
Залевски
18
Абрахам
2
Мэйтленд-Найлс
6
Винья
6
Винья
2
Мэйтленд-Найлс
17
Верету
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
17
Верету
13
Афена-Гьян
14
Шомуродов
14
Шомуродов
13
Афена-Гьян
1
Блеве
22
Габриэл
22
Габриэл
1
Блеве
55
Дермаку
15
Лучионе
15
Лучионе
55
Дермаку
21
Хельгасон
6
Бьоркенгрен
6
Бьоркенгрен
21
Хельгасон
23
Ди Мариано
9
Кода
9
Кода
23
Ди Мариано
Остались в запасе
Рома
Лечче
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
25
Антонино Галло
ЛЗ
24
Паоло Фараго
ПЗ
23
Мортен Юльманн
ОП
37
Жан Маер
ЦП
4
Брайан Вера
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
34
Джоэль Перссон
ЦФ
Остались в запасе
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
25
Антонино Галло
ЛЗ
24
Паоло Фараго
ПЗ
23
Мортен Юльманн
ОП
37
Жан Маер
ЦП
4
Брайан Вера
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Рома - Лечче
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Вольпи
Стадион:
Олимпико
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