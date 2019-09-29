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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Рома
Лечче - Рома: обзор матча 29 сентября 2019
Лечче
29.09.2019, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 6 тур
0 : 1
Завершен
Рома
56'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Рома
90'
+5
Желтая карточка
Б. Кристанте
87'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Г. Мхитарян
Желтая карточка
Ж. Маер
84'
80'
Пенальти не реализован!
А. Коларов
Желтая карточка
Ф. Лучионе
79'
77'
Замена
Л. Спинаццола
️️️️
А. Флоренци
Замена
А. Ла Мантия
️️️️
Х. Бабакар
76'
71'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
Л. Пеллегрини
Замена
Ж. Имбула
️️️️
П. Тахцидис
63'
56'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джеко
Пас отдал
Г. Мхитарян
Замена
Е. Шахов
️️️️
М. Манкосу
52'
49'
Желтая карточка
К. Смоллинг
25'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
18'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
22
Габриэл
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
32
Марко Кальдерони
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
37
Жан Маер
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
25
Филиппо Фалько
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Рома
13
Пау Лопес
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Лечче
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
20
Ромарио Бензар
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
3-1-3-1-1
22
Габриэл
32
Кальдерони
15
Лучионе
13
Россеттини
10
Петриччионе
37
Маер
77
Тахцидис
3
Рисполи
25
Фалько
15
Бабакар
4-1-2-2-1
13
Лопес
24
Флоренци
23
Манчини
6
Смоллинг
11
Коларов
24
Диавара
22
Мхитарян
17
Верету
7
Пеллегрини
19
Клюйверт
10
Джеко
15
Бабакар
19
Ла Мантия
19
Ла Мантия
15
Бабакар
5
Манкосу
28
Шахов
28
Шахов
5
Манкосу
77
Тахцидис
16
Имбула
16
Имбула
77
Тахцидис
24
Флоренци
37
Спинаццола
37
Спинаццола
24
Флоренци
22
Мхитарян
4
Кристанте
4
Кристанте
22
Мхитарян
7
Пеллегрини
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
7
Пеллегрини
Остались в запасе
Лечче
Рома
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
20
Ромарио Бензар
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
Главный тренер
Фабио Ливерани
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
20
Ромарио Бензар
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Лечче - Рома
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Розарио Абиссо
(Палермо)
Стадион:
Виа Дель Маре
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