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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Рома
Лечче - Рома: обзор матча 07 апреля 2012
Лечче
07.04.2012, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 31 тур
4 : 2
Завершен
Рома
22'
Л. Муриэль
44'
Д. Ди Микеле
49'
Л. Муриэль
56'
Д. Ди Микеле (П)
88'
Б. Кркич
90'
Э. Ламела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Рома
ГОЛ! 4:2!
Э. Ламела
Желтая карточка
Л. Мильонико
ГОЛ! 4:1!
Б. Кркич
Пас отдал
Э. Ламела
Желтая карточка
Маркиньо
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
Г. Джиакомацци
Замена
В. Божинов
️️️️
Л. Муриэль
Желтая карточка
Д. Ди Микеле
Желтая карточка
М. Блази
Замена
К. Гроссмюллер
️️️️
Х. Куадрадо
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Д. Ди Микеле
ГОЛ! 3:0!
Л. Муриэль
Пас отдал
Х. Куадрадо
Желтая карточка
Д. Дельвеккио
ГОЛ! 2:0!
Д. Ди Микеле
Пас отдал
Г. Джиакомацци
ГОЛ! 1:0!
Л. Муриэль
Пас отдал
Г. Джиакомацци
Желтая карточка
Х. Анхель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
13
Леонардо Мильонико
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Луис Муриэль
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
20
Алеандро Рози
ЛЗ
3
Хосе Анхель
ЛЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
10
Пабло Освальдо
ЛП
5
Фернандо Гаго
ЦП
9
Боян Кркич
АП
77
Маркиньо
АП
16
Даниэле Де Росси
ПП
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Лечче
0
Давиде Петрачи
ВР
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
3
Лука Ди Маттео
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
86
Валерий Божинов
ЦФ
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Рома
23
Джанлука Курчи
ВР
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
15
Миралем Пьянич
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
4-4-2
81
Бенасси
28
Бривио
13
Мильонико
4
Томович
30
Оддо
29
Джиакомацци
82
Дельвеккио
26
Блази
7
Куадрадо
10
Ди Микеле
10
Муриэль
4-3-3
1
Стекеленбург
20
Рози
5
Хайнце
24
Кьер
3
Анхель
16
Де Росси
5
Гаго
10
Освальдо
9
Ламела
77
Маркиньо
9
Кркич
29
Джиакомацци
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
29
Джиакомацци
7
Куадрадо
20
Гроссмюллер
20
Гроссмюллер
7
Куадрадо
10
Муриэль
86
Божинов
86
Божинов
10
Муриэль
Остались в запасе
Лечче
Рома
0
Давиде Петрачи
ВР
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
3
Лука Ди Маттео
ЦП
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
23
Джанлука Курчи
ВР
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
15
Миралем Пьянич
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
0
Давиде Петрачи
ВР
80
Морис Карроццьери
ЦЗ
3
Лука Ди Маттео
ЦП
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
14
Джаммарио Пишителла
ЛП
15
Миралем Пьянич
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
Главный тренер
Серсе Косми
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Лечче - Рома
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
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Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Виа Дель Маре
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