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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Лечче
Рома - Лечче: обзор матча 23 февраля 2020
Рома
23.02.2020, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 25 тур
4 : 0
Завершен
Лечче
13'
Д. Ундер
37'
Г. Мхитарян
69'
Э. Джеко
80'
А. Коларов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Лечче
ГОЛ! 4:0!
А. Коларов
80'
ГОЛ! 3:0!
Э. Джеко
69'
Желтая карточка
Д. Манчини
49'
ГОЛ! 2:0!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Э. Джеко
37'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ундер
Пас отдал
Г. Мхитарян
13'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Пау Лопес
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Лечче
5
Марко Манкосу
ВР
22
Мауро Виджорито
ВР
32
Марко Кальдерони
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
37
Жан Маер
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
72
Антонин Барак
АП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
9
Никола Калинич
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
23
Карлес Перес
ЦФ
Лечче
22
Габриэл
ВР
6
Бьяджо Меккарьелло
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
4
Брайан Вера
ЦФ
3-4-2-1
13
Лопес
11
Коларов
23
Манчини
6
Смоллинг
22
Мхитарян
17
Верету
4
Кристанте
33
Перес
7
Пеллегрини
7
Ундер
10
Джеко
4-1-2-1-1
5
Манкосу
2
Донати
13
Россеттини
15
Лучионе
32
Кальдерони
10
Петриччионе
37
Маер
14
Дейола
72
Барак
18
Лападула
Остались в запасе
Рома
Лечче
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
9
Никола Калинич
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
23
Карлес Перес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
6
Бьяджо Меккарьелло
ЦЗ
4
Брайан Вера
ЦФ
22
Габриэл
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
Главный тренер
Фабио Ливерани
Остались в запасе
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Даниэль Фузато
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
9
Никола Калинич
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
23
Карлес Перес
ЦФ
Остались в запасе
6
Бьяджо Меккарьелло
ЦЗ
4
Брайан Вера
ЦФ
22
Габриэл
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Фабио Ливерани
Статистика матча Рома - Лечче
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
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