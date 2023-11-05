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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Лечче
Рома - Лечче: обзор матча 05 ноября 2023
Рома
05.11.2023, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 11 тур
3 : 1
Завершен
Лечче
90+1'
С. Азмун
90+4'
Р. Лукаку
90+4'
Р. Лукаку
71'
П. Альмквист
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Лечче
Желтая карточка
Р. Лукаку
90'
+6
ГОЛ! 3:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
П. Дибала
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
П. Дибала
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
С. Азмун
Пас отдал
Н. Залевски
90'
+1
Желтая карточка
Д. Льоренте
89'
87'
Желтая карточка
Г. Стрефецца
81'
Желтая карточка
А. Туба
80'
Замена
А. Туба
️️️️
П. Альмквист
80'
Замена
Р. Пикколи
️️️️
Н. Крстович
Замена
Н. Залевски
️️️️
Р. Карсдорп
78'
Замена
Р. Кристенсен
️️️️
Д. Манчини
78'
Замена
А. Белотти
️️️️
С. Эль-Шаарави
78'
77'
Желтая карточка
Ю. Рамадани
Желтая карточка
Р. Саншеш
76'
74'
Замена
Г. Стрефецца
️️️️
Л. Банда
Замена
С. Азмун
️️️️
У. Ауа
73'
71'
ГОЛ! 0:1!
П. Альмквист
Пас отдал
Л. Банда
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Э. Бове
70'
62'
Замена
А. Галло
️️️️
П. Доргу
62'
Замена
Ж. Гонсалес
️️️️
Х. Рафья
27'
Желтая карточка
П. Доргу
17'
Желтая карточка
Л. Банда
Пенальти не реализован!
Р. Лукаку
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
23
Джанлука Манчини
(К)
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Эдоардо Бове
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Патрик Доргу
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
(К)
ПЗ
77
Мохамед Каба
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
10
Риккардо Пагано
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Лечче
30
Яспер Самоойя
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
4
Зинедин Смайлович
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
29
Алексис Бли
ОП
16
Джакомо Фатиканти
ОП
10
Медон Бериша
ЦП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
4-3-1-2
1
Патрисиу
23
Манчини
26
Н'Дика
3
Льоренте
2
Карсдорп
8
Бове
4
Кристанте
10
Ауа
8
Эль-Шаарави
9
Лукаку
21
Дибала
4-3-1-2
30
Фальконе
6
Башкиротто
15
Жандре
5
Понграчич
13
Доргу
77
Каба
20
Рамадани
24
Рафья
19
Банда
90
Крстович
11
Альмквист
2
Карсдорп
59
Залевски
59
Залевски
2
Карсдорп
23
Манчини
5
Кристенсен
5
Кристенсен
23
Манчини
8
Бове
8
Саншеш
8
Саншеш
8
Бове
8
Эль-Шаарави
11
Белотти
11
Белотти
8
Эль-Шаарави
10
Ауа
20
Азмун
20
Азмун
10
Ауа
13
Доргу
25
Галло
25
Галло
13
Доргу
11
Альмквист
5
Туба
5
Туба
11
Альмквист
24
Рафья
16
Гонсалес
16
Гонсалес
24
Рафья
19
Банда
7
Стрефецца
7
Стрефецца
19
Банда
90
Крстович
91
Пикколи
91
Пикколи
90
Крстович
Остались в запасе
Рома
Лечче
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
2
Зеки Челик
ПЗ
10
Риккардо Пагано
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
30
Яспер Самоойя
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
4
Зинедин Смайлович
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
16
Джакомо Фатиканти
ОП
10
Медон Бериша
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
10
Реми Уден
ПВ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
2
Зеки Челик
ПЗ
10
Риккардо Пагано
ЦП
67
Жоау Кошта
ПВ
Остались в запасе
30
Яспер Самоойя
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
4
Зинедин Смайлович
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
16
Джакомо Фатиканти
ОП
10
Медон Бериша
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
10
Реми Уден
ПВ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Рома - Лечче
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Коломбо
Стадион:
Олимпико
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