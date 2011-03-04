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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Рома
Лечче - Рома: обзор матча 04 марта 2011
Лечче
04.03.2011, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
1 : 2
Завершен
Рома
72'
Г. Джиакомацци
30'
М. Вучинич
88'
Д. Писарро (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лечче - Рома
Желтая карточка
Д. Мунари
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Писарро
Желтая карточка
М. Бриги
Желтая карточка
С. Перротта
Замена
Ж. Менез
️️️️
М. Вучинич
Замена
Э. Чевантон
️️️️
А. Рисполи
ГОЛ! 1:1!
Г. Джиакомацци
Пас отдал
Д. Мунари
Желтая карточка
А. Рисполи
Замена
М. Бриги
️️️️
Р. Таддеи
Замена
Д. Корвиа
️️️️
К. Гроссмюллер
Желтая карточка
Д. Де Росси
ГОЛ! 0:1!
М. Вучинич
Замена
Жуан
️️️️
М. Кассетти
Травма
М. Кассетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
3
Густаво
ЦЗ
14
Фабиано
ЦЗ
3
Андреа Рисполи
ПЗ
20
Карлос Гроссмюллер
ЛП
83
Рубен Оливера
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
11
Джанни Мунари
АП
29
Гильермо Джиакомацци
(К)
ПП
27
Жеда
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Рома
32
Дони
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЛП
16
Даниэле Де Росси
(К)
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
30
Фабио Симплисио
ЦП
7
Жереми Менез
ЦФ
4-4-1-1
21
Розати
28
Бривио
3
Густаво
14
Фабиано
3
Рисполи
20
Гроссмюллер
83
Оливера
5
Вивес
29
Джиакомацци
11
Мунари
27
Жеда
4-4-2
32
Дони
27
Кассетти
8
Бурдиссо
5
Мексес
6
Риисе
11
Таддеи
16
Де Росси
7
Писарро
20
Перротта
9
Вучинич
22
Боррьелло
3
Рисполи
23
Чевантон
23
Чевантон
3
Рисполи
20
Гроссмюллер
9
Корвиа
9
Корвиа
20
Гроссмюллер
27
Кассетти
4
Жуан
4
Жуан
27
Кассетти
11
Таддеи
4
Бриги
4
Бриги
11
Таддеи
9
Вучинич
7
Менез
7
Менез
9
Вучинич
Остались в запасе
Лечче
Рома
81
Массимилиано Бенасси
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
Главный тренер
Луиджи де Канио
12
Жулио Сержио
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
19
Леандро Греко
ЦП
30
Фабио Симплисио
ЦП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
81
Массимилиано Бенасси
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
10
Игнасио Пьятти
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
Остались в запасе
12
Жулио Сержио
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
19
Леандро Греко
ЦП
30
Фабио Симплисио
ЦП
Главный тренер
Луиджи де Канио
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Лечче - Рома
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Виа Дель Маре
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая)
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