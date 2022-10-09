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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Лечче
Рома - Лечче: обзор матча 09 октября 2022
Рома
09.10.2022, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 1
Завершен
Лечче
6'
К. Смоллинг
48'
П. Дибала (П)
39'
Г. Стрефецца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Лечче
90'
Замена
Р. Уден
️️️️
А. Сесай
Замена
М. Кумбула
️️️️
Д. Манчини
89'
88'
Желтая карточка
Ф. Ди Франческо
81'
Замена
Л. Коломбо
️️️️
Л. Банда
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
А. Белотти
77'
71'
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
Г. Стрефецца
71'
Замена
Т. Йоханн Хельгасон
️️️️
К. Аскильдсен
Желтая карточка
Д. Манчини
62'
Желтая карточка
Р. Ибаньес
60'
57'
Желтая карточка
С. Умтити
Замена
Н. Матич
️️️️
П. Дибала
50'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
П. Дибала
48'
46'
Замена
А. Бли
️️️️
Ж. Гонсалес
Замена
Л. Спинаццола
️️️️
М. Винья
46'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
Н. Дзаньоло
46'
39'
ГОЛ! 1:1!
Г. Стрефецца
Пас отдал
С. Умтити
22'
Красная карточка
М. Юльманн
ГОЛ! 1:0!
К. Смоллинг
Пас отдал
Л. Пеллегрини
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Матиас Винья
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
23
Мортен Юльманн
ОП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
19
Ламек Банда
ПВ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
16
Филиппо Трипи
ОП
18
Неманья Матич
ОП
2
Мади Камара
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Лечче
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Марко Блеве
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
29
Алексис Бли
ОП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
29
Марчин Листковски
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
21
Пабло Родригес
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Патрисиу
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Ибаньес
6
Винья
59
Залевски
4
Кристанте
10
Дзаньоло
7
Пеллегрини
11
Белотти
21
Дибала
4-1-2-2-1
30
Фальконе
15
Жандре
14
Умтити
3
Пеццелла
6
Башкиротто
23
Юльманн
16
Гонсалес
7
Аскильдсен
19
Банда
7
Стрефецца
9
Сесай
6
Винья
37
Спинаццола
37
Спинаццола
6
Винья
23
Манчини
3
Кумбула
3
Кумбула
23
Манчини
21
Дибала
18
Матич
18
Матич
21
Дибала
11
Белотти
14
Шомуродов
14
Шомуродов
11
Белотти
10
Дзаньоло
18
Абрахам
18
Абрахам
10
Дзаньоло
16
Гонсалес
29
Бли
29
Бли
16
Гонсалес
7
Аскильдсен
21
Хельгасон
21
Хельгасон
7
Аскильдсен
7
Стрефецца
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
7
Стрефецца
9
Сесай
10
Уден
10
Уден
9
Сесай
19
Банда
29
Коломбо
29
Коломбо
19
Банда
Остались в запасе
Рома
Лечче
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
2
Мади Камара
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Марко Блеве
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
29
Марчин Листковски
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
21
Пабло Родригес
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
99
Миле Свилар
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
2
Мади Камара
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Остались в запасе
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Марко Блеве
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
55
Кастриот Дермаку
ЦЗ
29
Марчин Листковски
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
21
Пабло Родригес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Рома - Лечче
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
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