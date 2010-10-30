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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Лечче
Рома - Лечче: обзор матча 30 октября 2010
Рома
30.10.2010, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 0
Завершен
Лечче
62'
Н. Бурдиссо
76'
М. Вучинич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Лечче
Желтая карточка
Э. Офере
Замена
Ж. Менез
️️️️
М. Бриги
Красная карточка
Р. Оливера
Красная карточка
Ф. Тотти
ГОЛ! 2:0!
М. Вучинич
Замена
Э. Офере
️️️️
Д. Корвиа
Желтая карточка
Сисиньо
Замена
Э. Чевантон
️️️️
И. Пьятти
ГОЛ! 1:0!
Н. Бурдиссо
Пас отдал
Й. Риисе
Замена
Ф. Симплисио
️️️️
С. Перротта
Желтая карточка
Жуан
Замена
Сисиньо
️️️️
М. Кассетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Жуан
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
19
Стефано Феррарио
ЦЗ
3
Густаво
ЦЗ
83
Рубен Оливера
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
29
Гильермо Джиакомацци
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
9
Даниэле Корвиа
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
Главный тренер
Луиджи де Канио
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
30
Фабио Симплисио
ЦП
7
Жереми Менез
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Лечче
81
Массимилиано Бенасси
ВР
3
Альберто Джулиатто
ЛЗ
9
Эдвард Офере
ЛП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
4-3-3
12
Сержио
6
Риисе
4
Жуан
8
Бурдиссо
27
Кассетти
20
Перротта
16
Де Росси
4
Бриги
9
Вучинич
10
Тотти
22
Боррьелло
3-5-2
21
Розати
19
Феррарио
3
Густаво
15
Месба
83
Оливера
29
Джиакомацци
10
Пьятти
5
Вивес
11
Мунари
10
Ди Микеле
9
Корвиа
27
Кассетти
12
Сисиньо
12
Сисиньо
27
Кассетти
20
Перротта
30
Симплисио
30
Симплисио
20
Перротта
4
Бриги
7
Менез
7
Менез
4
Бриги
9
Корвиа
9
Офере
9
Офере
9
Корвиа
10
Пьятти
23
Чевантон
23
Чевантон
10
Пьятти
Остались в запасе
Рома
Лечче
18
Богдан Лобонц
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
81
Массимилиано Бенасси
ВР
3
Альберто Джулиатто
ЛЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
Главный тренер
Луиджи де Канио
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
2
Гильермо Бурдиссо
ЦЗ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Остались в запасе
81
Массимилиано Бенасси
ВР
3
Альберто Джулиатто
ЛЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
20
Карлос Гроссмюллер
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Луиджи де Канио
Статистика матча Рома - Лечче
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 19:55 (прямая)
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